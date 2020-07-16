台積電看Q3業績：受惠5G手機、物聯網相關應用　營收季增7.9%至10.8%！

▲台積電。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，預估第三季合併營收預計介於112億美元至115億美元之間，季增7.9%至10.8%，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，營收預計為3304億元至3392.5億元之間。

台積電財務長暨發言人副總經理黃仁昭表示，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算相關產品的推出，抵銷了其他平台需求較弱的現象，因此台積電第二季業績表現持續保持平穩。

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台積電第二季合併營收約3107億元，年增28.9%；稅後純益約1208.2億元，每股盈餘為4.66元（折合美國存託憑證每單位為0.78美元），年成長81%，雙雙寫下歷史新高。與前一季相較，台積電2020年第二季營收基本持平，稅後純益則增加了3.3%。

展望2020年第三季，黃仁昭表示，台積電預期營收將受惠於由5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用所驅動對於領先業界的5奈米及7奈米製程的強勁需求。

台積電根據當前業務狀況評估，2020年第三季業績展望，合併營收預計介於112億美元至115億美元之間，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，營收預計為3304億元至3392.5億元之間；毛利率預計介於50%到52%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。雙率較上季下滑，仍續站穩高檔。

此外，台積電2020年的資本支出預估將介於160億美元到170億美元之間（約新台幣4720億元至5015億元）。

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