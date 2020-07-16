台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

▲台積電法說會。由總裁魏哲家（左）、董事長劉德音主持與說明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，對於營運與景氣釋出正面訊息，同時調高今年營收預估，將成長超過2成。針對整體市況，台積電總裁魏哲家表示，全球半導體今年產值不計記憶體，將持平或微幅成長，晶圓代工產業產值約年增14%至19%。

台積電法說會由董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長暨發言人黃仁昭共同主持與說明。魏哲家指出，在5G智慧型手機及HPC運算等應用需求驅動下，台積電7奈米及5奈米等先進製程需求強勁；台積電今年營運表現仍將優於業界水準。

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儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情不確定之下，台積電仍調高全年資本支出為160至170億美元。財務長黃仁昭表示，原先預期150至160億美元，增加10億美元，主要客戶需求強勁，增加5奈米及7奈米產能利用率，台積電也將持續投入3奈米研發；3奈米目前進度順利，維持先前預期，2021年將進入風險性試產，預計2022年量產。

黃仁昭指出，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算相關產品的推出，抵銷了其他平台需求較弱的現象，因此台積電第二季業績表現持續保持平穩，第三季預期營收將受惠於由5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用所驅動對於領先業界的5奈米及7奈米製程的強勁需求。

此外，5奈米先進製程在第三季進入量產，因此侵蝕整體毛利率，預計第三季毛利率介於50%到52%之間，營業利益率介於39%到41%之間，雙率均較上季下滑卻仍續站穩高檔。台積電預期在5G、高效能運算與物聯網等強勁需求驅動下，第三季營收將較上季成長7.9%至10.8%。

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