「護國神山」發車帶動台灣半導體！　謝金河：台積電大聯盟成形

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

台積電股價一路扶搖直上，昨日更創下370元的歷史新高價，財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文，指出台股輕鬆站立12000點，外資猛力追價，美國ADR來到67.07美元，市值達3472億美元，與台灣的股價市值相差一兆台幣，這使得台積電股價更加易漲難跌。

謝金河表示，這一回台積電發威是外資從大賣超到大加碼，另一方面又是蘋果把晶片製造從Intel轉向台積電，還有一個是來自中芯國際的比價；這一回中國以舉國之力，全力扶植中芯國際，也讓中芯上創業板，中芯在香港從6.33港元大漲到44.8港元，如果從財報來看，中芯國際本業一直都是虧損，淨利來自國家補貼，當中芯本益比跑到134倍，市值近一兆台幣時，台積電比價更具投資價值，於是股價愈漲愈高，現在外資有喊400，也有喊500元。

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他認為，如果台積電朝著這個方向挺進，那麼整個台灣半導體產業鏈會更加速前進，台積電產業鏈可能變成台積電大聯盟，這個大聯盟會連結IC設計、封測、無塵室、光刻機、溼製程、化學藥劑等。

▲台積電可望帶動台灣半導體周邊產業。（圖／CFP）



謝金河指出，今年上半年荷蘭ASMLEUV光刻機出貨13台，台積電是最大客戶，ASML股價大漲到402美元，家登也暴漲至339元。他說，「我們常說『一粒米餵養百種人』，台積電大聯盟會逐漸在台灣的產業鏈發揮威力。」

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