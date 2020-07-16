台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

▲台積電法說會。圖為董事長劉德音。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，釐清外資法人關切美國擴大圍堵華為的議題。台積電董事長劉德音表示，台積電自5月15日以來不再接華為海思訂單，在120天寬限期，也沒有計畫於9月14日後繼續供貨給華為，不過，美國政府有可能放寬一般產品供貨給華為，必須等美國最後的規定。

華為是台積電第二大客戶，也是台積電5奈米製程的客戶，因此此議題深受外資法人關注。劉德音表示，台積電遵守美國法令規定，在60天等待意見期間，已和美國半導體產業協會（SIA）彙整廠商意見給美國政府參考，但沒有在7月14日遞件申請供貨華為，而是觀察情勢再決定是否送件，目前看來並無任何改變。

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不過，劉德音卻透露，美國政府雖然限制高階產品不能出貨給華為，但有可能放寬「一般產品」繼續供貨華為，這要等美國政府公布最終規定版本。台積電並未明確指出何謂「一般產品」，但法人認為，很有可能指非華為海思設計的晶片，如聯發科或高通晶片出貨給華為。

對於美國擴大圍堵華為，台積電無法出貨給華為，是否會影響營運？台積電總裁魏哲家表示，台積電預估今年營收仍將成長2成以上，這部分已經將美國出口華為禁令納入考量，且供應鏈將會調節並取得平衡。台積電持續確保技術領先、製造優越與客戶信任等3大優勢，產能利用率維持高檔，且掌握5G與高效能運算的中長期成長動能，也持續觀察出口規定。

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