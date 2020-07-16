　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台積電法說會。圖為董事長劉德音。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，釐清外資法人關切美國擴大圍堵華為的議題。台積電董事長劉德音表示，台積電自5月15日以來不再接華為海思訂單，在120天寬限期，也沒有計畫於9月14日後繼續供貨給華為，不過，美國政府有可能放寬一般產品供貨給華為，必須等美國最後的規定。

華為是台積電第二大客戶，也是台積電5奈米製程的客戶，因此此議題深受外資法人關注。劉德音表示，台積電遵守美國法令規定，在60天等待意見期間，已和美國半導體產業協會（SIA）彙整廠商意見給美國政府參考，但沒有在7月14日遞件申請供貨華為，而是觀察情勢再決定是否送件，目前看來並無任何改變。

請繼續往下閱讀...

不過，劉德音卻透露，美國政府雖然限制高階產品不能出貨給華為，但有可能放寬「一般產品」繼續供貨華為，這要等美國政府公布最終規定版本。台積電並未明確指出何謂「一般產品」，但法人認為，很有可能指非華為海思設計的晶片，如聯發科或高通晶片出貨給華為。

對於美國擴大圍堵華為，台積電無法出貨給華為，是否會影響營運？台積電總裁魏哲家表示，台積電預估今年營收仍將成長2成以上，這部分已經將美國出口華為禁令納入考量，且供應鏈將會調節並取得平衡。台積電持續確保技術領先、製造優越與客戶信任等3大優勢，產能利用率維持高檔，且掌握5G與高效能運算的中長期成長動能，也持續觀察出口規定。

【延伸閱讀】

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

台積電看Q3業績：受惠5G手機、物聯網相關應用　營收季增7.9%至10.8%！

台積電Q2每股賺4.66元「創下歷史新高」！營收3107億元　年成長28.9%

 
ET快訊
月租費「499→2699」！中華電信爆漏洞　他4支門號竟被盜
快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！　指揮中心緊急回應了
快訊／從台灣返回曼谷6泰國人「落地發高燒」　急送醫進一步檢測
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕　跌破4成落後目標

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

信用小白看過來！維持信評分數6撇步曝光　增加「信用卡使用年齡」也加分

亞獅康-KY第2季淨值為負數　8/25終止櫃檯買賣

權證避險證交稅降至千分之1　擬實施5年

離岸風電本土化擴大！MHI Vestas再簽採購協議　在台組裝功率轉換模組

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕　跌破4成落後目標

台積電不再接華為訂單、也沒向美國申請供貨！董事長劉德音：「一般產品」可能解禁

信用小白看過來！維持信評分數6撇步曝光　增加「信用卡使用年齡」也加分

亞獅康-KY第2季淨值為負數　8/25終止櫃檯買賣

權證避險證交稅降至千分之1　擬實施5年

離岸風電本土化擴大！MHI Vestas再簽採購協議　在台組裝功率轉換模組

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

丁噹《姐姐》壓力過大　爆「天天越洋密電」男演員...身份曝光！

吳姍儒升格當作家「龜速進度」完成1%　新書拒提老爸吳宗憲

國民黨團轟游錫堃作弊「未發表決卡」　林志嘉：全數如實發放

做對就能招桃花！女生提升異性緣必學4招　聊天反應很重要

三次遭共軍俘虜裝聾　他一生追隨「青天白日滿地紅」

中職／打者進步米蘭達也成長　隔海陪伴查普曼度過低潮

義甲／瘋狂進球大戰　薩索羅3比3逼平尤文圖斯

尾數不符代領規定！「中和跳針姐」大鬧郵局25分鐘　甩手怒吼：X你的郵局

陳玉珍死抱出猛招　戰鬥靴不夠看「S腰帶直接釘在主席台」

混亂中表決提案　國民黨怒轟民進黨作弊揚言提告偽造文書

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

財經熱門新聞

彩券行老闆曝：中獎人都會做「2動作」

國旅大爆發　賴點卡回饋最高35%

房貸低利殺到見骨！菁英小資皆可輕鬆買房

10萬資金！她看不懂財報...掌握「一訣竅」照樣賺

滯台4個月　比利時情侶公開收入來源

時髦醫生買黃金大賺百萬！銀樓爆料大戶賣金時點　3種特質易發財

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

3月賠66萬！他玩股票2年咬牙加碼

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

3步驟選股　34歲小資女賺到買房頭期款

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

3倍券「All in」買彩券！彩迷3000元全押包牌　200元組合餐最受歡迎　

謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

更多熱門

相關新聞

分析師：台積電法說釋利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

分析師：台積電法說釋利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 今 (16) 日召開法說，由於 5G 應用動能強勁，台積電看好將持續驅動半導體產業成長，上調今年半導體產業 、晶圓代工產業產值，及今年營收預估值，分析師也認為這場法說是個大利多。

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元

台積電看Q3業績：將受惠5G手機、物聯網相關應用

台積電看Q3業績：將受惠5G手機、物聯網相關應用

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

台積電股價「創高止步」！　外資樂觀盼台積電破4字頭

台積電股價「創高止步」！　外資樂觀盼台積電破4字頭

關鍵字：

台積電法說會劉德音魏哲家

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

超珍貴！床上出現世界級保育動物

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面