雲林推行智慧村落　安全社區計畫超科技

▲雲林天倫D+卡還有一鍵SOS功能，如果有長輩路倒，可以即時發出求救信號，手機沒電也能求助，能有效協助在社區走失的失智長輩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林張麗善縣長29日率相關局處宣布雲林領先全台，催生「雲林天倫D+卡」，將智慧校園服務升級為智慧社區。雲林縣水碓國小校園設置無現金支付販賣機讓學童體驗無現金支付環境，同時推廣環境教育，導入iTrash瓶罐回收回饋系統，瓶罐回收後立於悠遊卡學生證加值，並於村中建置社區智慧安全網，避免失智長輩走失。

雲林縣政府計畫處處長李明岳說明，此計畫在斗六市及水碓村建立示範場域，於重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等佈建智慧化感測接收器，並提供長者及學童配戴智慧裝置，藉由定位技術讓家人以Line獲知使用者位置，建構雲林老幼樂融的安心社區，讓銀髮長輩與幼童，能自由在社區活動，當不慎離開設定的守護範圍時，就能第一時間通報家屬尋人。

負責建置社區智慧安全網的智慧時尚股份有限公司創辦人張育銓表示，雲林天倫D+卡有低耗電優勢，可12個月持續使用免充電，且僅25公克，與其他裝置相較幾乎感覺不到重量，甚至還有一鍵SOS功能，如果有長輩路倒，可以即時發出求救信號，手機沒電也能求助，能有效協助在社區走失的失智長輩。

雲林縣長張麗善指出，建構安心校園與安全社區一直是自己的信念，縣府今年再加碼於經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫「智慧村落共享天倫、雲林老幼樂融安全社區計畫」中，攜手智慧時尚股份有限公司催生雲林天倫D+卡並結合智慧校園及i郵箱服務，讓智慧服務不僅限於校園，而是從校園向外延伸至社區、村落，從而打造讓高齡長者及幼童的安心的友善樂融安全社區。

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