南迴改6/30起首「開放重機行駛長隧道」　安朔－草埔段試辦半年

▲南迴改草埔段開放重機行駛。（圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

南迴改安朔－草埔段去年12月23日通車，交通部公路總局表示，將於6月30日12時起，試辦開放大型重型機車通行該隧道，這將是國內第一個開放重機行駛的長隧道，試辦時間預計6年，若能符合秩序、行為、安全、環境等四大指標規定，可能就會繼續開放。

公總表示，目前國內重機數量共16萬5761台。南迴改安朔－草埔段設置有長約4.6公里的草埔森永隧道，有兩個單行車道，考慮到未有長隧道開放重機行駛，因此試辦開放，日前已邀請重機相關團體討論，由運輸學會協助辦理，評估試辦期間狀況。

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公總副總工程司李忠璋表示，四大指標將評估肇事率、違規狀況等，且由於隧道內各車種會相互影響，因此不會檢視單一車種，以肇事率為例，將分別統計重機、小客車、大客車肇事率，再予以評估，若重機肇事率遠高於汽車，就會考慮不繼續辦理。

▲▼南迴改試辦開放重機行駛長隧道。（圖／公路總局提供，下同）

李忠璋表示，重機視同小客車，因此騎士也必須遵守相關法規，如不能越線、不可隨意超車、與其他車種須保持50公尺距離等。他指出，長隧道的環境與非隧道路段差別頗大，如光線、溫度、噪音、空氣品質等，當空氣不佳時，將會啟動通風設備，維持空品。

李忠璋指出，若本次試辦成功，也會進一步評估蘇花改隧道開放的可能，在試辦期間，運輸學會每月都會檢討成果，希望能縮短檢討時間，讓試辦與正式開放的時間能無縫接軌。

公路總局提醒，試辦路段中台9線427k+300～437k+600（安朔～草埔段）最高速限70公里/小時，並設置有最低速限50公里/小時，請依速限標誌行車；進入草埔森永隧道應該開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，且隧道內禁止變換車道，更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為。

另該隧道限制大型車行駛外側車道，大型重機如行駛外側車道時，請務必與大型車保持安全間距；行車前請先至公路總局第三區養護工程處網站瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，公路總局也將透過相關交控設備全面掌握隧道內行車秩序。