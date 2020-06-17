台南男2天前外出釣魚失蹤　空拍機拍到了...陳屍曾文溪中

▲55歲陳姓男子外出釣魚即一去不返，消防人員出動空拍機搜尋，在曾文溪尋獲遺體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市官田區55歲陳姓男子，6月15日外出釣魚卻一去不返，同日晚有民眾在西庄一號橋下發現陳男腳踏車，台南市消防局據報派員前往搜尋未果，17日上午再前往搜尋，並出動空拍機，結果在曾文溪下游靠近西庄交流道處發現溺者，經打撈上岸已死亡多時，全案由台南市警麻豆分局調查處理中。

1名住台南市官田區55歲陳姓男子，6月15日出門釣魚後一去不返，家屬因遍尋不著，而於16日晚上7時31分向麻豆分局官田分駐所報請協尋，因有民眾在官田西庄1號橋旁發現陳男的腳踏車，台南市消防局據報出動官田消防分隊人車前往搜尋，但直至16日深夜10時多仍無所獲。

17日上午官田消防分隊派員繼續搜尋，並出動空拍機協尋，於上午10時55分許發現在曾文溪下游靠近西庄交流道處有溺者，至上午11時52分，消防人員協助打撈上岸，該男子已明顯死亡，經家屬指認即是該名失蹤報請協尋的陳姓男子，即交由警方及家屬後續處理。

據了解，陳男平時會在西庄一號橋附近釣魚，但不知何故會溺水身亡，全案目前由麻豆分局報請檢察官相人調查中。

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