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37歲戀童男玷污11歲女童17次　連倒垃圾時間也要

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▲戀童癖李男多次將女童帶往旅館性侵。（圖／示意圖「免費圖庫PIXABAY」）

▲戀童癖李男多次將女童帶往旅館性侵。（圖／示意圖「免費圖庫PIXABAY」）

記者楊熾興／桃園報導

有戀童癖的37歲李姓男子，今年2月透過網路交友軟體認一名桃園市11歲小女童，2人發生多達17次性行為，甚至連女童出門倒垃圾的那幾分鐘時間也在她們家樓梯口交，直到母親幫她更換壞掉手機時，才發現手機裡有許多女童私密處照片，追問後才得知李男變態戀童惡行，乃狀告李男涉嫌妨害性自主。女童母親的友人也看不過去，15日將李男惡行惡狀PO上臉書「爆料公社」，讓更多人知道這戀童變態男行徑。

▲並在狀告警方後仍持續性侵女童。（圖／示意圖「免費圖庫PXHERE」）

▲並在狀告警方後仍持續性侵女童。（圖／示意圖「免費圖庫PXHERE」）

貼文大罵李男為死變態，透過網路交友軟體認識女童後，即甜言蜜語以什麼狗屁「真愛」哄騙，並多次在汽車賓館、甚至還趁母親去醫院照顧生病的妹妹不在家時，直接入內爬上床伸出狼爪，更好幾次趁女童幫家裡倒垃圾的那幾分鐘，在她家樓梯間口交，事後拍攝女童身體私密處，並給錢讓女童買避孕藥。

直到女童母親幫女童換手機時，發現這些不堪入目的畫面，以及2人肉麻的對話，經追問才得知李男經常利用手機約女童外出，狀告李男妨害性自主及略誘罪。

該名友人表示，我國法律就真的那麼沒用嗎？在3月告了這頭惡狠後，還讓他連續3個月對妹妹及其家騷擾女童家人，期間還繼續對女童發生不當關係，警方仍舊作完筆錄後讓對方離開，放任這變態繼續在網路上尋找新目標，持續危害。

最後她也呼籲，假如發現家中幼女與這匹狼來往，一定要馬上報警，希望不要再有受害者，也別檢討受害家庭，並希望爆友幫忙關注與分享來保護更多幼童不要遭到侵犯。

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