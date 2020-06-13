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40歲以上「每2人就有1人脂肪肝」醫揭三大主因：外食、酗酒、手搖飲

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▲▼上腹部超音波檢查肝膽胰脾腎，可看出脂肪肝、結石、腫瘤、肝硬化或結構異常。（圖／國泰健康管理提供）

▲上腹部超音波檢查肝膽胰脾腎，可看出脂肪肝、結石、腫瘤、肝硬化或結構異常。（圖／國泰健康管理提供）

記者洪巧藍／台北報導

脂肪肝有多常見？根據國內最新健檢資料，40至69歲族群每2個人就有1人有脂肪肝問題，若肝臟長期發炎，仍有惡化為肝硬化、肝癌的風險。醫師提醒，外食、酗酒、手搖飲這三大生活習慣可能大大提升得到脂肪肝的機率，而脂肪肝沒有特效藥，必須從飲食、運動著手改善。

根據國泰健檢2019年客戶健檢數值統計，4成6的人身體出現脂肪肝的警訊，其中40-69歲者，每2個人就有1人有脂肪肝問題。國泰健檢胃腸肝膽科醫師許舒淳表示，脂肪肝就是肝臟累積過多脂肪導致發炎的現象，若肝臟處於長期發炎的情況下，依舊有百分之十到二十的機率會形成肝硬化或肝癌。

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許舒淳表示，現代人工作繁忙、運動量少，加上偏好外食、手搖飲，容易攝取高油脂、高糖份的的食物，大大提升了得到脂肪肝的機率；當糖尿病患者的三酸甘油脂、血糖控制得不好，也很有可能產生脂肪肝；酒精是造成脂肪肝第三個主因，飲酒過量容易患有酒精性脂肪肝，而這類脂肪肝患者，肝硬化、肝癌的風險也都會比一般性脂肪肝來得高。

▲▼上腹部超音波檢查肝膽胰脾腎，可看出脂肪肝、結石、腫瘤、肝硬化或結構異常。（圖／國泰健康管理提供）

▲上腹部超音波檢查。（圖／國泰健康管理提供）

許舒淳說，有很多患者會問「脂肪肝有沒有特效藥？」很遺憾的，答案是「沒有」。肝臟受損是因脂肪堆積在表面，肝細胞受到刺激所導致的，藥物也許可以稍微減緩肝臟的發炎，但沒有辦法解決根本的問題，唯有把堆積在肝臟表面厚厚的脂肪清除掉，才能真正根除脂肪肝，也因此，必須從飲食運動做好管理。

許舒淳分析，飲食避免高油、高糖的食物，盡量避免過量飲酒，若有吃宵夜、睡前進食的習慣，也容易造成脂肪肝的形成。至於運動，最簡單的方式就是慢跑，其他諸如爬山、游泳、騎腳踏車也適合，只要在身體可負荷的前提下，能讓心跳每分鐘達到130下，並且頻率持續10到20分鐘，就能達到功效。

許舒淳提醒，脂肪肝可以透過上腹部超音波檢查，基本上一般人一年一次健檢是適當的，但若有嚴重的脂肪肝造成肝臟發炎的狀態，會建議每半年就要去追蹤一次。

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