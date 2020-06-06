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台灣現代攝影第一人柯錫杰過世　享耆壽90歲

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▲▼攝影家柯錫杰。（圖／翻攝自Facebook／柯錫杰Kosichi）

▲攝影家柯錫杰。（圖／翻攝自Facebook／柯錫杰Kosichi）

中央社

被譽為「台灣現代攝影第一人」的攝影家柯錫杰昨晚過世，享壽90歲。成大歷史學系教授蕭瓊瑞今天也證實這項消息，蕭瓊瑞表示，柯錫杰已住院一陣子，是自然老化過世。

被譽為「台灣現代攝影第一人」的柯錫杰，1929年出生於台南，19歲拿起生平第一部相機之後，便全心投入在攝影藝術的追求。

請繼續往下閱讀...

不過今天卻傳出柯錫杰過世消息，蕭瓊瑞也向中央社證實這項消息。

蕭瓊瑞表示，柯錫杰已住院一陣子，昨晚約6時左右過世，享年90歲，是自然老化過世。去年國父紀念館舉辦「柯錫杰影像藝術展」，當時柯錫杰還向醫院請假到展覽現場跟大夥打招呼。

▲攝影家柯錫杰，於台南甘樂阿舍美術館，舉辦「絕對･詩學－柯錫杰 玖齡 影像藝術展」，藝術史學家蕭瓊瑞教授說明其藝術成就。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲攝影家柯錫杰曾於台南甘樂阿舍美術館，舉辦「絕對･詩學－柯錫杰 玖齡 影像藝術展」，藝術史學家蕭瓊瑞教授說明其藝術成就。（圖／記者林悅翻攝）

蕭瓊瑞說，他與柯錫杰都是台南人，在他擔任台南市文化局長期間，還特別邀請柯錫杰回台南為民俗慶典拍照，期間也曾設立一間攝影文化會館，也請柯錫杰回台南教學。

蕭瓊瑞表示，柯錫杰是戰後國際攝影界重要的攝影家，尤其他的「心像攝影」，看起來是拍景物，但又帶點人文隱喻，其中又以1979年在希臘拍的「等待維納斯」為一生代表作。

「等待維納斯」由作家鄭愁予題名，諾貝爾文學獎得主高行健認為，這幅作品中景深消失了，讓人難以分辨是攝影還是畫。

隨著柯錫杰過世，蕭瓊瑞內心雖感到不捨，但認為柯錫杰在夫人樊潔兮陪伴下，住在淡水看山看河渡過晚年，「他是幸福的。」

柯錫杰小檔案

生日：1929年8月10日
學歷：日本東京綜合寫真專門學校
知名作品：印象未曾見、轉動鏡頭的頑童-柯錫杰、心的視界:柯錫杰的攝影美學、家鄉人等

簡介：
60年代以風景、人物等專題攝影，開創台灣早期現代攝影里程碑，被譽為台灣現代攝影第一人。
諾貝爾文學獎得主高行健曾稱讚：「他用照相機取代畫筆，又超越了相機的機械性能和照片的物質性，賦予他的影像以某種繪畫的可能。他用相機作畫；具有傑出畫家的秉賦。」
近年受聘擔任輔仁大學駐校藝術大師，輔大於2019年12月成立「柯錫杰影像館」。
資料來源：柯錫杰影像館、維基百科

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