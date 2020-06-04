雲林縣衛生局全國首設成立長照科　供縣內失能長者完整照護

▲雲林縣政府以提供縣內失能長者完整照護服務，推動雲林縣衛生局成立長期照護科，將預計7月掛牌，成為全國首創。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府極力打造宜居城市，以提供縣內失能長者完整照護服務，推動雲林縣衛生局成立長期照護科，未來整合長照相關社團、衛政業務，今年4月27日已經過考試院同意增設專責單位，預計7月掛牌，成為全國首創，更代表雲林縣社會福利邁前一大步。

雲林縣政府為因應長照業務不斷複雜多樣化及業務量逐年增加，特別指示衛生局成立長照科，整合長照社、衛政業務，並經考試院同意增設，成為全國第一個增設成立長照科的縣市。長照科編製九職等科長1人，配置5名正式人員，未來亦將增加社工專長人力，結合轄內20鄉鎮市衛生所，專責雲林縣長照2.0相關共17項服務業務。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府也將規劃在長照行政中心設置長照C據點，提供長者上課活動空間，且藉由衛生局智慧型長照輔助系統的介入成立長者關懷中心，強化長照科功能；至於斗六市衛生所則「回娘家」拓點到市中心的斗六衛生所舊址，提供市民就近的保健服務。

社會處長林文志則表示，未來社會處負責安排健康及亞健康長者至長青學苑、長青食堂、社區關懷據點等，從事延緩失能及促進健康的身心活動；衛生局主要負責失能長者，依據長照服務法有提供給付額度10020元至36180元照顧失能長者。

衛生局長曾春美說，配合國家政策推動長照2.0服務，為服務雲林縣境內的高齡長者，現為初期設立長照科，且設立專屬長照行政大樓，後續更將向中央提出爭取長照大樓的規劃。該長照行政中心修繕經費需1101萬，盼爭取國民健康署加碼補助，或由衛生福利部全額補助，造福雲林鄉親。



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