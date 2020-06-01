性感私照被貼腥羶標籤！超甜「偏鄉實習老師」446字喊話：角色別混為一談

▲對劉芳岑來說，成為老師是一種嚮往的生活方式。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

記者周亭瑋／綜合報導

在偏鄉教學的實習女教師劉芳岑7月時因一系列辣照爆紅，超不科學的身材、與認真投入教學的態度，不僅深獲學生肯定，更擄獲大票鄉民的心，不過媒體近期過於腥羶的描述，讓她備受困擾，昨日在臉書發文感嘆「希望我們一起多以良善的眼光，看這個世界。」

曾是國立屏東大學體育系校花的劉芳岑，擁有172公分高挑身材，2015年還曾上過「校花點點名」節目，被封為「南台灣體操界安心亞」，從小學習舞蹈的她，更投入偏鄉教育，除了教授國小生基本舞蹈，也以生動活潑的方式上英文課。。

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沒想到，爆紅後被許多媒體轉發照片報導，而過於腥羶的描述，讓她難以接受，縱然樂於分享生活，但她厲聲呼籲，勿做不實言論或毀損個人名譽，「在什麼情況扮演好該角色，正如不可能打扮過於性感至學校教育學生。」

▲▼而平面拍攝則是她的興趣。（圖／翻攝自IG／fang_cen0130）

劉芳岑表示，「當模特兒拍攝平面照片是我的興趣，也是小時候的我，曾經最想從事的工作。目前本業為學生，明年正式分發當老師，也認為在那之前可以多方嘗試其他有興趣的事物，譬如廠商合作以及相關代言。絕不可能在學校或面對孩子時，以類似模特兒的姿態出現。」

她也感性地說，「老師，不僅僅是我在成長過程中，陪伴我走過挫折與磨練的重要影響人物，更成為我成年後確立的夢想。因為在成長過程中，我用生命經驗體悟到，原來老師的愛與陪伴，對孩子而言有這麼深的影響力。與學生之間的相處更帶給我無限的鼓勵與感動。而後，於大學期間，一步一步實踐它。修學程並兼課，考取公費生、通過教檢以及多益門檻，目前正在額外進修。」

對於她來說，老師這個身分與其說是夢想，不如說是一種嚮往的生活方式，「希望大家不會將教育專業和其他角色混為一談，也希望我們一起多以良善的眼光，看這個世界。」

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