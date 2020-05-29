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林命群住遍「全球41間」感動文華東方！開幕首年就傳要賣　家族背景曝光

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（圖／報系資料照）


圖文／CTWANT

台北五星級飯店文華東方無預警宣布，將資遣客房部員工，6月7日就是最後上班日，另自6月1日起暫停提供住房服務，震驚外界。事實上，文華東方在開幕首年就曾傳出要易主的消息，經營6年以來傳言從沒斷過，但都被董事長林命群否認；如今大量裁員，外界猜測，這次真的要轉手了。

文華東方飯店表示，有鑑於新冠肺炎疫情（COVID-19）全球蔓延，國際旅客跨境旅遊無法短時間內回復的情況下，將於6月1日起暫時不對外開放住房服務；然而酒店部份餐廳、酒吧、會議及婚宴服務以及芳療中心仍照常營業，歡迎賓客前來用餐與享受Spa設施。

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酒店會依照調整後的營運規劃，對員工的工作進行調整；文華東方飯店指出，很遺憾不得不資遣部分員工，將會依據相關的勞動法令規範及程序辦理，以顧及所有員工的權益。至於客房何時重新開放，飯店回應，疫情過後，國際觀光旅遊的盛況重新啟動之時，將再以最好的傳奇式經典服務來迎接每位貴賓。

林命群住遍景曝光

回顧文華東方飯店於2014年5月18日開幕的盛況，當時眾星雲集，許多政商界好友都來力挺，還邀請到影后林青霞出席剪綵，相當風光。而文華東方飯店不僅是北市五星級飯店的指標，還曾創下多項「第一」的紀錄，包括耗資最多、耗時最久、最高級等。

而幕後推手就是中泰賓館創辦人林國長的長孫林命群，林家是泰國華僑，早期斥資3000萬元改建中華體育館，協助籃球協會舉行第二屆亞州籃球錦標賽，讓台灣籃球運動站上國際舞台；之後林國長先後設立僑泰興麵粉廠、僑泰建設、中泰賓館等事業，漸漸在台灣開枝散葉。

林命群住遍「全球41間」感動文華東方！開幕首年就傳要賣　家族背景曝光

▲生前有愛國華僑美譽的林國長（右）和獨子林紹明（左），因林國長決定大部分遺產傳孫不傳子，導致一場長達20餘年的豪門遺產爭訟。（圖／報系資料照）

林命群之後耗時9年、斥資約250億，將家族企業中泰賓館改建成超過4200坪的「台北文華東方酒店」，宏偉壯麗的歐式外觀建築，儼然成為台北著名地標之一，店內擺設1700多件原創藝術品，大廳內的豪華水晶吊燈由5萬個水晶組成，相當豪華。

外傳，林命群篤信命理風水，還特地把台北文華東方酒店的大門從敦化北路，刻意開車道改由慶城街進出，就是不要讓大門口在馬路上。

根據《工商時報》報導，林命群住遍全世界41家的文華東方酒店，也是因為這個舉動，讓觀望台灣市場3年的文華東方酒店，最後選定他作為合作對象。友人眼裡，他是位個性挑剔到近乎龜毛的老闆，為了打造心目中最完美的飯店，事必躬親。

事實上，林命群為人低調，但由於樂於分享、出手大方，因此政商關係非常好，從出席開幕的貴賓名單就能略知一二，不少人都稱他叫「小林哥」。

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