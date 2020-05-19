美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」　好身材藏不住

▲秦慧珠質詢不慎走光。（圖／翻攝北市議會直播）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠19日在北市議會民政部門質詢時，胸前拉鍊不慎爆開，好身材藏不住，所幸經議事人員提醒後，趕緊拉上拉鍊，只見備詢的民政局長藍世聰一臉淡定，秦慧珠則一邊整理衣服一邊問政，專業十足。

▲秦慧珠經提醒後，才發覺自己走光。（圖／翻攝北市議會直播）

65歲的秦慧珠在2018年選舉期間更換臉書照，被網友大力稱讚，認為完全看不出年紀，簡直是「美魔女」。



秦慧珠19日下午在議會質詢結婚對數減少情形，指這是社會問題，有人想結婚卻因為疫情不能宴客，或是認為紅包不足以支付成本就不辦了，要求民政局加強宣導。未料，秦慧珠質詢到一半身上的藍色點點襯衫拉鍊突然爆開，胸前淡色內衣若隱若現，不小心走光，過程中藍世聰仍專心聆聽質詢。

▲秦慧珠邊質詢邊拉上拉鍊。（圖／翻攝北市議會直播）

所幸一旁的議會議事人員提醒秦慧珠，秦慧珠當下低頭一看，才發現衣服拉鍊滑落，雖然一度尷尬，但她仍不慌不忙將襯衫拉平，再一邊質詢一邊將拉鍊拉上。

秦慧珠事後受訪表示，她不知道拉鍊爆開，因為她當下認真質詢，所幸後來有議會工作人員跑來暗示，指拉鍊掉下來了，她才趕緊將拉鍊拉上去。

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