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520兩岸經濟／台商面臨「三重壓力」　布局調整「但不可能放棄大陸」

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▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲美國升級對華為禁令，令人擔憂貿易戰又要開打。（圖／路透社）

記者蔡紹堅、陳政錄／台北報導

台積電近日宣布赴美設廠，美國商務部也升級華為禁令，令許多大陸台商都關注是否為第二波中美貿易戰開打的前兆，擔憂要同時承受兩岸關係、中美貿易戰，以及疫情三重壓力，甚至傳出520後將有另一波「鮭魚返鄉潮」。對此，大陸全國台企聯會長李政宏透露，多數台商都認為川普會在大選前操作中美貿易摩擦問題，因此未來經營布局會進行調整，但不太可能放棄大陸市場，且若真要外移，成本考量下台灣也不會是首選。

▼蔡英文成功連任，520就職演說令人關注。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德,陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

李政宏表示，自從疫情爆發和兩岸關係越趨緊張以來，陸續有收到台商反映自身經營上面臨的困境，蔡政府的下一任期即將展開，觀察近期近來的各種舉動，包括現在中央流行疫情指揮中心記者會還在說「武漢肺炎」的情況下，台商圈內並沒有看出，蔡政府有想要緩解兩岸關係的態勢。

儘管蔡政府強調維持現狀，但李政宏認為，所謂的「維持現狀」就是非常糟糕的現狀，不是往好的方向去發展，因此儘管有的台商抱持期待，但也已經做好最壞的打算，「如果兩岸衝突加劇，只會轉趨更加低調。」

▼全球經濟受新冠肺炎衝擊，許多台商也受到影響。（圖／路透社）

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

李政宏指出，美國總統大選即將到來，多數台商認為，川普將反中、抗中做為重要競選策略，勢必會操作中美貿易摩擦的問題，但台商圈內也認為，川普在口頭上說的，可能會比實際上做的多一點，「畢竟貿易戰容易兩敗俱傷，對美國自己也會造成影響。」

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊也指出，就算沒有疫情發生，以中美貿易爭端作為重要手段的美國總統川普，也會在今年根據中國大陸就一月初簽署第一階段貿易協議的執行情況，進行檢視，並在進行下一輪協議洽談時，做出更多要求，「從實際情況來看，包括大陸對國營企業公有制、企業補貼的產業政策，以及『中國製造2025』，都會是美中之間的爭端所在。」

▼美國總統大選即將到來，各界預估川普將持續操作貿易戰議題。（圖／路透社）

▲▼川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

劉孟俊提到，川普「做是一回事，話一定會繼續說」，因此短期內可能針對科技、5G繼續加深對華為等企業的封鎖，並密切掌握大陸的科技發展情況，另外也可能參考日本、澳洲，以國家力量幫助企業從中國大陸撤離。

近期也傳出，在兩岸關係冷凍、中美貿易戰以及新冠肺炎疫情的三重壓力下，520後將會有另一波的台商「鮭魚返鄉潮」。李政宏認為，台商在布局上可能會有調整，例如進行產業結構調整或直接暫緩，先撐過疫情造成的寒冬，但不太可能放棄大陸市場，且就算外移，成本考量上台灣也非首選。

▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸台商返鄉,上海機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

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