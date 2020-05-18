重視中國半導體市場大餅　光刻機領頭羊ASML在江蘇擴廠

▲半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日媒在18日指出，由於美國修改進出口法規，導致台積電已經停止接受華為新的技術訂單。雖然華為的半導體供應鏈因此大受影響，但世界最大的半導體光刻機製造商艾司摩爾（ASML）在14日與江蘇省無錫市高新區簽署合約，將攜手合作加速擴建位在無錫市的光刻設備技術服務基地。

艾司摩爾是世界最大的半導體光刻機製造商，總部位在荷蘭南部的市鎮費爾德霍芬（Veldhoven），公司同時在歐洲和美國那斯達克股票交易所（NASDAQ）上市，在16個國家和地區中有60個子公司和生產據點。

在7奈米以下製成所需要的極紫外光刻機是由艾司摩爾獨家供應，是製造手機、電腦中央處理器（CPU）晶片的核心設備。艾司摩爾的副總裁、中國區總裁沈波表示，隨著半導體市場的發展，艾司摩爾相當重視中國的市場，因為這裡聚集了一批優質的客戶。

ASML is setting up technology service base in China for the highest standard of chip manufacturing. pic.twitter.com/1Q7i6JagCe — Xu Jianguo (@XJianguo) May 16, 2020

根據《中國科技網》報導，早在2006年，ASML就已經在無錫市高新區園區建立光刻設備技術服務基地，隨著時間過去，有越來越多科技廠選擇來到此園區建廠，像是華虹、SK海力士等。

高新園區的積體電路產值在2019年超過860億人民幣（約台幣3620億元），占整個無錫市積體電路產值的四分之三，此次的擴建合作將滿足中國國內的積體電路企業的需求，不再需要過度依賴進口，就可以滿足相關產業的發展，在提升晶片的價值之餘，同時也降低了製造成本。時逢華為大受美國法規影響，此次的合作背後有著無比重要的意義。

▼艾司摩爾主要產品是用來生產大規模積體電路的核心裝置曝光機。（圖／達志影像／美聯社）