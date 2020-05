重視中國半導體市場大餅　光刻機領頭羊ASML在江蘇擴廠

▲半導體矽晶圓。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

日媒在18日指出,由於美國修改進出口法規,導致台積電已經停止接受華為新的技術訂單。雖然華為的半導體供應鏈因此大受影響,但世界最大的半導體光刻機製造商艾司摩爾(ASML)在14日與江蘇省無錫市高新區簽署合約,將攜手合作加速擴建位在無錫市的光刻設備技術服務基地。

艾司摩爾是世界最大的半導體光刻機製造商,總部位在荷蘭南部的市鎮費爾德霍芬(Veldhoven),公司同時在歐洲和美國那斯達克股票交易所(NASDAQ)上市,在16個國家和地區中有60個子公司和生產據點。

在7奈米以下製成所需要的極紫外光刻機是由艾司摩爾獨家供應,是製造手機、電腦中央處理器(CPU)晶片的核心設備。艾司摩爾的副總裁、中國區總裁沈波表示,隨著半導體市場的發展,艾司摩爾相當重視中國的市場,因為這裡聚集了一批優質的客戶。

