會計應徵作業員！女職員「看不出來妳有能力」狂洗臉　網：沒錄取是好事

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友應徵作業員，上個月底面試時，兩位女職員在眾人面前輪番羞辱她，還吐槽「實在看不出來有能力可以當作業員。」全程讓她又氣又傻眼，網友們看完也直呼，根本故意找碴。

女網友在爆怨公社發文提到，面試當天說明完工作內容，人事部的兩位女職員便開始提問，為什麼會來找這份工作，「雖然之前是做會計，也自知40多歲了，希望能找穩定有健全制度的好公司，想不到她們就刁難說，妳家離公司這麼遠還來應徵？妳對食品業有興趣怎不去找相關的工作，為什麼來這裡？」

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在聽完她曾有食品工廠的工作經歷後，更語氣不善地說，「實在看不出來妳有什麼能力可以做作業員。」一席話讓她忍不住玻璃心碎，「不就是作業員，我又不是去應徵董事長或總經理，不想用我可以不要通知我，何必當其他求職者的面洗我臉，也不要跳針問我為什麼不去別的地方找工作。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們看完紛紛回應，「都是勞工何必這麼囂張」、「作業員還要什麼經歷，把他公司說的很好一樣」、「這是正常的，大公司通常對於年紀大的應徵者不友善」、「公司先找兩個機車的老鳥來測試你的抗壓性」、「可能是要找外勞，故意刁難要應徵的台勞」、「事實上我也會問遠不遠欸，如果住太遠每天上班來回，怕你沒上多久就後悔了不來上班」。

而眾人也一面倒覺得，沒錄取是好事，「還好妳沒錄取...低薪又操」、「祝早日找到適合的工作」、「我最近面試也是這種感覺，所以沒錄取也不錯」。