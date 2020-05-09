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清秀男左腹有20cm刀痕！抖出恐怖器官交易...廢棄廠房內「被摘掉腎臟」

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▲▼賣腎,腎臟買賣。（圖／新京報）

▲賣腎者李瑞。（圖／新京報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

賣腎還債並非都市傳說！河北邢臺市新河縣法院日前一審宣判，14名被告獲刑，一宗非法器官移植交易案件浮出水面。賣腎者李瑞（化名）還原了駭人聽聞的細節，稱當時21歲的他被人戴上黑色眼罩、收走手機，在廢棄平房內做了腎臟摘除手術，而買房出資55萬元（人民幣，下同），他卻只拿到4.5萬元。

據《新京報》報導，今年23歲的李瑞出生於四川省宜賓市珙縣，長著一張白靜稚嫩的臉，戴一副黑邊眼鏡，說話輕聲細語，如果不是左腹部那條長約20公分的刀痕，大概沒人相信這個清秀的男孩賣出過自己的腎臟。回憶起一年多前的選擇，他並不後悔，「當時我身上一點錢都沒了，還得替表哥還債。」

▼李瑞身上的疤痕。

▲▼賣腎,腎臟買賣。（圖／新京報）

李瑞在騰訊QQ上結識了仲介肖平，並於2018年11月收到「收腎人」的回復，當時他對報價有所懷疑，「怎麼這麼便宜？」他記得之前有人出價10萬元、20萬元，對方說那都是騙人的，但走投無路的他最後還是選擇賣！接下來，從未見面的收腎人開始通過電話、QQ等途徑不斷發出指令，遙控李瑞的一舉一動。

據李瑞回憶，2018年11月16日，他接到第一條指令是前往湖北武漢，他向朋友借了200元，買了一張客運車票，穿著一件單薄的外衣、背著一個黑色雙肩包出發了，之後經過多次輾轉、身體檢測，李瑞於2018年11月21日下午，坐上一輛灰色麵包車，交出手機、戴上眼罩，大約1小時後，車子開進了一處空曠的小院。

▼手術場地外雜草叢生。

▲▼賣腎,腎臟買賣。（圖／新京報）

在現場看到，小院鐵柵欄門前懸掛著綠色帆布作為遮擋，附近雜草叢生，裡面自西向東有5間平房依次排開，後窗全被磚塊砌死，其中3間平房內部打通，2間作為手術室，1間作為醫護人員更衣室。附近村民表示，這是一處廢棄了7、8年的廠房，平時很少有人出入。

▼開展非法腎移植手術場地。

▲▼賣腎,腎臟買賣。（圖／新京報）

李瑞進入小院後被帶進一間平房，屋裡的人問他，「你確定要做腎臟摘除手術？」李瑞確認後被帶到隔壁房間，房內有一個推拉門，背後就是手術室。在李瑞的印象裡，這間手術室內很簡陋，只有一張手術床、兩台叫不上名字的機器，其他什麼都沒有，手術室裡還有3、4個戴著口罩的人，但看不清臉。

▼手術場地被警方查抄後遺落的器械。

▲▼賣腎,腎臟買賣。（圖／新京報）

腎臟摘除手術後，李瑞被送到一處城中村的院子裡療養。第二天一早，蘇醒後的他發現自己躺在一間陌生的平房裡吊點滴，床頭櫃上放了一個紅色透明塑膠袋，裡面是厚厚的現金，一共是4.9萬元，「4萬5是賣腎錢，剩下4000是買腎人給的紅包。」

同年11月29日，這個非法手術窩點被公安發現，一個組織分工明確的地下腎臟買賣團夥隨之浮出水面。團夥中有人負責在網上尋找腎臟供體、受體，有人負責聯繫主刀醫生、麻醉師、器械護士，有人負責供體、受體的術後療養，有人專門居中聯絡協調。

▼手術室遺落的紗布。

▲▼賣腎,腎臟買賣。（圖／新京報）

新河縣檢察院起訴書內容顯示，2018年8月至11月，該團夥在新河縣境內進行非法腎臟移植手術9次，其中做成8次，涉嫌組織出賣人體器官罪。據被告人國林交代，每名受體的買腎費用從50萬元至60萬元不等，但出賣腎臟的供體只能得到4.5萬元左右。

新河縣法院2019年11月26日公開審理此案。2020年4月29日，一名河北法院系統內部人士透露，新河縣法院做出一審判決，14名被告人均構成組織出賣人體器官罪，其中，國林等5名被告人被判處有期徒刑4年至年，其餘9名被告人被判緩刑。

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