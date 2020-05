新華社PO「兵馬俑VS.自由女神」動畫...詼諧手法控美卸責！網戰翻了

記者蔡儀潔/綜合報導

中國大陸官媒《新華社》近日在推特上發布一段動畫影片,以樂高版兵馬俑代表中方,稱新冠肺炎疫情爆發初期就不斷發出警告和資訊,而代表美國的自由女神型樂高卻否認資訊的可靠性及無視警告,最後出事還怪罪中國。影片PO出後,短短4天就有超過171萬人次觀看。

▲ 短片講中美抗疫爭執 。(圖/翻攝自Youtube)

《新華社》4月30日PO出名為《Once upon a Virus》(病毒往事)的短片,以樂高動畫的兵馬俑與自由女神分別象徵中美兩國,摘錄從去年12月到今年4月間雙方曾發表過的言論。當中,中國不斷向美國作出警告,表明有危險、要戴上口罩、要留在家中,美國回應稱,只是流感、不用戴口罩、隔離是侵犯人權。

▼片中的美方回應新冠肺炎只是流感。(圖/翻攝自Youtube)

另外影片中的美方還稱,中國宣佈在10天時間內建成一間醫院只是炫耀;中國2月稱疫情嚴峻、醫療系統承受巨大壓力、醫護人員染病死亡,美國嘲諷是中國落後、是第三世界國家;中國警告病毒會透過空氣傳播,美國則稱病毒會在4月「奇蹟般消失」。

影片最後,中國諷刺美國從始至終都堅持己見,不僅不聽勸告而且怪罪他人,「這就是我最愛你們美國人的地方,你們的一貫性。」

這段動畫短片發出至今,短短4天就有超過171萬人次觀看、3.9萬人按讚,引發網友熱烈討論。有人質疑,中方最開始隱匿疫情,沒有及時封鎖導致病毒亂竄,也有人表示,「中國終於懂得用事實和輕鬆手法,還手了!」、「評論區裡陰陽怪氣發瘋的人,怕是被說中了無法反駁吧」。

China: We discovered a new virus.

America: So what?



China: It's Dangerous

America: It's only a Flu



China: Wear a Mask

America: Don't wear a Mask

... pic.twitter.com/Qxugv8z73J