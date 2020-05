陸網友關注金正恩現身　「感覺更胖了？」「臉變方像替身！」

▲金正恩神隱20天後露面,打破外界傳言。(圖/朝中社)



記者蔡紹堅/綜合報導

北韓官媒5月2日公布北韓領導人金正恩出席五一勞動節活動的照片、影片,打破了近期瘋傳的病危及逝世傳言。金正恩的最新亮相也引起許多大陸網友的關注,有的人認為金正恩看起來很健康,有的人說他似乎更胖了,有的人則懷疑出現的是「替身」。

大陸網友討論的重點最多聚焦在傳言被打破,許多人都認為西方對中國、北韓有太大的偏見,「就是一個小手術,美國CNN假新聞石錘(實錘)!」「狠狠地抽了一下西方媒體的所謂『被』死亡、植物人論調。」「有個安定的鄰居對中國何其重要,偏偏國內有些吃瓜群眾就愛跟著某些居心不良的西媒屁股後面跑,鄰居亂了對中國有啥好處?」

也有很多人專注在討論金正恩出席活動時的情況,有的說他很健康,有的則說似乎更胖了,「笑起來很陽光健康啊!」「精神狀態不錯,不像是大病初癒。」「感覺他更胖了?」「更胖了!喜慶!」「還是要考慮健身,過度肥胖對身體很不利。」

▼陸網友對金正恩的現身有許多討論。(圖/翻攝微博)



還有一些人對照片及影片抱有懷疑,猜測可能是替身,「一看就是替身!」「樣子有點不一樣了。」「像是替身,臉圓得不一樣,這個人方圓的。」「替身出現了!」

▼徐楓曾暗示金正恩已死,但新照片公布後,馬上認錯道歉。(圖/翻攝微博)



此外,陸前外交部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓上周曾在微博PO出「兩根蠟燭」暗示金正恩逝世,還嗆網友「等官宣請自便,我只說實話」,今天也馬上出來道歉認錯,但仍被網友罵爆,「謠言不攻自破,昨天秦楓那個妖婆還在繼續嘴硬,今天秦楓這個造謠的妖婆微博被爆破了!」「香港衛視長點心吧!要這樣的造謠女做高層眼瞎了嗎?」「謠姐秦楓性質太惡劣了,損害了中國媒體人的形象,她應該公開出來道歉,否則就應該滾出媒體圈了!」

