陸網友關注金正恩現身　「感覺更胖了？」「臉變方像替身！」

▲金正恩神隱20天後露面，打破外界傳言。（圖／朝中社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北韓官媒5月2日公布北韓領導人金正恩出席五一勞動節活動的照片、影片，打破了近期瘋傳的病危及逝世傳言。金正恩的最新亮相也引起許多大陸網友的關注，有的人認為金正恩看起來很健康，有的人說他似乎更胖了，有的人則懷疑出現的是「替身」。

大陸網友討論的重點最多聚焦在傳言被打破，許多人都認為西方對中國、北韓有太大的偏見，「就是一個小手術，美國CNN假新聞石錘（實錘）！」「狠狠地抽了一下西方媒體的所謂『被』死亡、植物人論調。」「有個安定的鄰居對中國何其重要，偏偏國內有些吃瓜群眾就愛跟著某些居心不良的西媒屁股後面跑，鄰居亂了對中國有啥好處？」

也有很多人專注在討論金正恩出席活動時的情況，有的說他很健康，有的則說似乎更胖了，「笑起來很陽光健康啊！」「精神狀態不錯，不像是大病初癒。」「感覺他更胖了？」「更胖了！喜慶！」「還是要考慮健身，過度肥胖對身體很不利。」

▼陸網友對金正恩的現身有許多討論。（圖／翻攝微博）



還有一些人對照片及影片抱有懷疑，猜測可能是替身，「一看就是替身！」「樣子有點不一樣了。」「像是替身，臉圓得不一樣，這個人方圓的。」「替身出現了！」

▼徐楓曾暗示金正恩已死，但新照片公布後，馬上認錯道歉。（圖／翻攝微博）



此外，陸前外交部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓上周曾在微博PO出「兩根蠟燭」暗示金正恩逝世，還嗆網友「等官宣請自便，我只說實話」，今天也馬上出來道歉認錯，但仍被網友罵爆，「謠言不攻自破，昨天秦楓那個妖婆還在繼續嘴硬，今天秦楓這個造謠的妖婆微博被爆破了！」「香港衛視長點心吧！要這樣的造謠女做高層眼瞎了嗎？」「謠姐秦楓性質太惡劣了，損害了中國媒體人的形象，她應該公開出來道歉，否則就應該滾出媒體圈了！」