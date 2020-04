一戰英雄信鴿　胸口被擊中忍痛飛40公里送求救信...194名美軍脫困

It's real Cher Ami appreciation hours, thank Cher Ami in the replies!! pic.twitter.com/jyap3nMQZk

實習記者崔子柔/綜合報導

英國鴿友送給美國駐法陸軍通訊兵團一隻叫雪兒阿米(Cher Ami)的信鴿,這個名字在法語中的意思是「親愛的朋友」,而雪兒阿米在第一次世界大戰時撐過德軍的射殺,成功將信函送至目的地,拯救了被敵軍壓制的194名美軍。

查爾斯少校(Major Charles White Whittlesey)於1918年10月3日帶領的美軍第77步兵師一個營受困在阿戈訥(Argonne)森林地窪地裡,該營由550名士兵組成,當時被德軍四面包圍,有些搞不清楚狀況的盟軍甚至也朝著他們攻擊,在彈藥、食物皆不足的情況下只剩下194名士兵存活。

因為被指派傳遞訊息的士兵都遭到射殺,最後查爾斯少校改用信鴿聯繫,德軍也很快就發現,並擊落大部分的鴿子,雪兒阿米在途中也不慎被擊中胸口,但牠仍強忍疼痛繼續飛行,最後只花了25分鐘就飛到距離40公里的目的地。

