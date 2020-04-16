一戰英雄信鴿　胸口被擊中忍痛飛40公里送求救信...194名美軍脫困

It's real Cher Ami appreciation hours, thank Cher Ami in the replies!! pic.twitter.com/jyap3nMQZk — *snirf* (@GothEquine) April 13, 2020

▲信鴿「雪兒阿米」在一戰拯救被包圍的美軍。（圖／翻攝自推特／@GothEquine）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國鴿友送給美國駐法陸軍通訊兵團一隻叫雪兒阿米（Cher Ami）的信鴿，這個名字在法語中的意思是「親愛的朋友」，而雪兒阿米在第一次世界大戰時撐過德軍的射殺，成功將信函送至目的地，拯救了被敵軍壓制的194名美軍。

查爾斯少校（Major Charles White Whittlesey）於1918年10月3日帶領的美軍第77步兵師一個營受困在阿戈訥（Argonne）森林地窪地裡，該營由550名士兵組成，當時被德軍四面包圍，有些搞不清楚狀況的盟軍甚至也朝著他們攻擊，在彈藥、食物皆不足的情況下只剩下194名士兵存活。

因為被指派傳遞訊息的士兵都遭到射殺，最後查爾斯少校改用信鴿聯繫，德軍也很快就發現，並擊落大部分的鴿子，雪兒阿米在途中也不慎被擊中胸口，但牠仍強忍疼痛繼續飛行，最後只花了25分鐘就飛到距離40公里的目的地。

Hero pigeon Cher Ami saw your tweet and told us to ask you this. #WW1Stories #WW1 pic.twitter.com/34t9UFKr4V — National Museum of American History (@amhistorymuseum) November 16, 2017

▲雪兒阿米的標本。（圖／翻攝自推特／@amhistorymuseum）

雪兒阿米達成任務後被授予榮譽徽章，也被作為美國衛生部的吉祥物，軍醫相當努力地處理牠的傷勢，但最後牠仍是失去了視力及一條腿。

雪兒阿米去世後，牠的遺體被做成標本，保存在史密森尼學會（Smithsonian Institution）的博物館中。