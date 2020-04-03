　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

封境預告？美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自推特／Travel - State Dept）

▲美國國務院旅遊領事事務局發文。（圖／翻攝自推特／Travel - State Dept）

記者黃心瑀／綜合報導

美國國務院旅遊領事事務局（Travel - State Dept）3日時，在推特上傳一張「美國公民們『現在』應該計畫回家」的圖片，呼籲滯留海外美國人盡快訂機票回家，並且標示了12個國家寫道，「目前這幾個國家沒有返國的包機計畫」。

新冠肺炎疫情在美國國內延燒，確診人數突破24萬人，超過6千人死亡，災情十分慘重。不過就在3日晚間，美國國務院旅遊領事事務局的推特帳號「@TravelGov」卻突然發出公告，要滯留在海外的美國人立即計畫回家的事宜。

貼文中還同時更列出包含保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、希臘、義大利、立陶宛、馬來西亞、尼加拉瓜、羅馬尼亞、瑞士和土耳其，一共12個國家，並寫下「這些國家並沒有計畫會有包機返美的計畫」，似乎正在預告著即將會做出某些行動，導致在外美國人無法返家。

根據美國國務院領事局先前所發布的旅遊警示，內容中指出由於新冠肺炎在全球的影響，美國公民應該避免所有的國際旅行，在那些可以選擇商務旅行的國家，住在美國本地的美國人應該要做出立即返國的選擇，除非決定無限期的劉在國外；目前國務院正在盡一切努力協助海外美國公民回家，但隨著疫情變的嚴峻，最近幾周航班大大的減少，與商業航空公司的合作或是安排疏散航班的能裡可能變的有限，甚至無法給予幫助。

ET快訊
獨／「帝王級牛郎」九份吃肉圓跟家人有關！手機沒存照片原因曝
快訊／桃園居家檢疫男女輕生成雙屍　鄭文燦深夜回應了
網紅「交往7年半」男友求婚成功！曬戒指羞認：我說我願意
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

封境預告？美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

美國「無力應對」新冠病毒！紐約市死亡數破1500人　白思豪爆氣了

第11國加入！大馬越過新加坡　被WHO選為新冠新藥試驗地點

快訊／英國首相確診7天「發燒不退」再驗新冠肺炎　結果出爐

3M拒絕投入口罩生產？　川普嗆：他們將付出巨大代價

德國總理梅克爾結束「自我隔離」　強勢回歸總理府主持國政

快訊／義大利製鞋大師Sergio Rossi「確診多天病逝」　享壽84歲

剛送完病患！美女醫護「低頭趴方向盤」扛不住　無力背影祈禱：請待在家

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

救經濟！馬來西亞砸1.7兆推「紓困措施」　市民每天免費1G上網

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

封境預告？美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

美國「無力應對」新冠病毒！紐約市死亡數破1500人　白思豪爆氣了

第11國加入！大馬越過新加坡　被WHO選為新冠新藥試驗地點

快訊／英國首相確診7天「發燒不退」再驗新冠肺炎　結果出爐

3M拒絕投入口罩生產？　川普嗆：他們將付出巨大代價

德國總理梅克爾結束「自我隔離」　強勢回歸總理府主持國政

快訊／義大利製鞋大師Sergio Rossi「確診多天病逝」　享壽84歲

剛送完病患！美女醫護「低頭趴方向盤」扛不住　無力背影祈禱：請待在家

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

救經濟！馬來西亞砸1.7兆推「紓困措施」　市民每天免費1G上網

「大雷雨彈」排隊炸24℃→16℃！一周天氣圖出爐　彭啟明：還要下3天

陳學聖：民眾仍在街頭大排長龍！　苦苓解析「只剩4種人會排隊買口罩」

Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

遭EVERGLOW確診經紀人牽連！　「大勢男偶像急篩檢」…音樂節目被迫停播

宜收幼幼「硬擠狗碗取暖」大眼透露：人家怕怕！　網狂推幫找家

搭台鐵驚見「用過拋棄式手套」亂丟座位上！　大牙怒了：公德心忘帶出門？

沒得吃了！台鐵宣布4/5起車上停售便當、零食　勸導旅客搭車禁止飲食

板橋某國小五年級生5樓墜落　「原因不明」加護病房4天未清醒

真的要小心！12星座「4月份運勢」曝光　專家驚爆：巨蟹可能集體破財

2020年精選10款專櫃「氣墊粉餅」　完美遮瑕、超持久、黑馬熱賣

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

國際熱門新聞

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

他對乘客吐口水廁所前身亡　一驗中鏢！

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

拉麵味道變好淡！日本20歲男機警撿回一命

疫情遭禁止入院！他「呆坐玻璃門後」看老婆流產

美疫情死難人數　將比韓戰、越戰多

即／俄全國放假延長到4月底！工資照給

義大利製鞋大師Sergio Rossi病逝　享壽84歲

捐美200萬片口罩　美國白宮推特感謝台灣

火辣女友當前線搶救醫師　護理師男友「竟強勒斷魂」

德國在台協會：德國蟑螂改南極蟑螂　避免歧視

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面