封境預告？美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

▲美國國務院旅遊領事事務局發文。(圖/翻攝自推特/Travel - State Dept)

記者黃心瑀/綜合報導

美國國務院旅遊領事事務局(Travel - State Dept)3日時,在推特上傳一張「美國公民們『現在』應該計畫回家」的圖片,呼籲滯留海外美國人盡快訂機票回家,並且標示了12個國家寫道,「目前這幾個國家沒有返國的包機計畫」。

新冠肺炎疫情在美國國內延燒,確診人數突破24萬人,超過6千人死亡,災情十分慘重。不過就在3日晚間,美國國務院旅遊領事事務局的推特帳號「@TravelGov」卻突然發出公告,要滯留在海外的美國人立即計畫回家的事宜。

貼文中還同時更列出包含保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、希臘、義大利、立陶宛、馬來西亞、尼加拉瓜、羅馬尼亞、瑞士和土耳其,一共12個國家,並寫下「這些國家並沒有計畫會有包機返美的計畫」,似乎正在預告著即將會做出某些行動,導致在外美國人無法返家。

根據美國國務院領事局先前所發布的旅遊警示,內容中指出由於新冠肺炎在全球的影響,美國公民應該避免所有的國際旅行,在那些可以選擇商務旅行的國家,住在美國本地的美國人應該要做出立即返國的選擇,除非決定無限期的劉在國外;目前國務院正在盡一切努力協助海外美國公民回家,但隨著疫情變的嚴峻,最近幾周航班大大的減少,與商業航空公司的合作或是安排疏散航班的能裡可能變的有限,甚至無法給予幫助。

International commercial flight options remain in ➡️#Bulgaria#Denmark#Finland#France#Greece#Italy#Lithuania#Malaysia#Nicaragua#Romania#Switzerland#Turkey

Book travel directly with airlines. No repatriation flights are currently being planned in these countries. pic.twitter.com/Dqa5vw1O7z