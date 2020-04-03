口罩實名制第三輪預購到今晚8點　陳時中：累積182.5萬可以多買

▲口罩實名制。（圖／記者劉維榛攝）

記者賴文萱／台北報導

「口罩實名制2.0」自3月12日上路施行，4月1日起已展開第三輪預購，今天晚上8時將截止預購。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩到今天累積第三波有182.5萬，這波預購4/9~22就可以領取，且這是進入到14天9片這樣範圍，呼籲大家可以多運用這樣網路系統訂購。

另外，陳時中說，針對口罩賣不完或存量多的藥局，最近就不再配發，希望慢慢把庫存減低，至於有賣完的藥局，約有兩千多家是有每天都有賣完的，上周有召集78家有意願增加販售量，這周起有將近八百家藥局也會加入增量行列。不過，他也呼籲，網路可以多使用，因為不用去排隊，到今天是182萬筆，尤其下周起又是14天9片，請大家多多運用這樣網路的登記購買。

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▼唐鳳示範「口罩實名制2.0」領口罩後直接續訂口罩。（圖／翻攝自唐鳳臉書影片）

唐鳳3日也在臉書上預告，「口罩實名制 2.0」即將於 4 月下旬推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能。從月初開始，全國一萬多間超商的店員、健保署與關貿公司的同仁，都在緊鑼密鼓進行封測，確保新功能正式推出的時候，大家都會感到更便利、更穩定。

根據唐鳳上傳的影片顯示，拿到先前預購的口罩後，先至超商機台輸入取貨序號10碼，以及身分證後4碼，會看到底下有出現一排「是否要預定下一期口罩」選項，按下確認鍵，就印出了第一張原本預定口罩的取貨單，接著會再確認是否要續訂下一期口罩，按下「續訂」鍵，於讀卡處插入健保卡，等待插卡機器指示燈亮起，即可按下「同意」，就會印出續訂紀錄單，可在此單據中得知查詢碼、門市代碼，從頭到尾只花55秒就續訂完成。

最後，唐鳳也提醒，而為保護個資，如同現行「健保卡查詢地方稅」功能，事務機只能驗證身分證號及卡片是否有效，沒有開啟任何其他存取權限。