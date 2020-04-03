LIVE／女保全「感染源不明」急追接觸史　指揮中心14:00說明

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一名服務於北部高級社區的女保全近日無出國史，卻在昨日確診新冠肺炎，成為外界關注的焦點，中央流行疫情指揮中心初步匡列女保全的同事及家人共12位接觸者，其他住戶部分還在了解中。針對最新疫情及防疫作為，指揮中心（3日）下午2點召開記者會說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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這名50多歲的女保全（案336）是在17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於昨日確診。指揮中心已告知社區主任委員通知住戶，社區也進行整體消毒，指揮中心將針對社區接觸者或曾經有症狀及出國史做調查，以釐清感染源。

指揮中心昨日公布的數據顯示，國內截至目前累計33,733例疑似個案通報，29,755例排除，339例確診，分別為291例境外移入及48例本土病例；確診個案中5人死亡，50人解除隔離。由於國際疫情持續嚴峻，指揮中心昨日也宣布，自今日起，過去14天內有發燒或呼吸道等症狀之入境旅客，除應配合於機場或醫院採集檢體外，旅客應依指示搭乘防疫車隊至指定地點執行居家檢疫措施，等待醫師評估和採檢結果才能返家。