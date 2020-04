美國拒絕進口中國KN95口罩　華春瑩記者會上回應了

▲中國外交部發言人華春瑩。(圖/達志影像/美聯社)

美國因為新冠肺炎疫情影響,造成國內口罩需求暴增,不斷向外界協尋進口的管道,但負責口罩進口管理的美國食品藥品監督管理局(FDA)卻沒有批准進口中國製造的KN95口罩。對此中國外交部發言人華春瑩在1日的例行記者會上表示,抗疫物資供應還涉及不同國家和地區對產品的認證標準差異等具體問題,但這些問題不應成為抗疫物資合作的障礙。

根據美國媒體BuzzFeed報導,FDA為了舒緩口罩供不應求的現象,緊急在3月28日推出一項緊急使用管理(Emergency-Use-Administration)的規定,當中只批准了歐盟和澳大利亞、巴西、日本、韓國和墨西哥產製的非N95口罩,但中國製造的KN95口罩卻沒有獲得授權。

根據美國的法律規定,在沒有FDA的認可之下,大多數外國製造的醫療設施不能進入美國市場,但在疫情嚴峻的時候卻拒絕進口中國製造的口罩,也讓外界認為有政治動機的嫌疑。

更讓人驚訝的是,美國疾管署曾經在2月下旬列出,如果N95口罩的供應量無法滿足疫情之時,有哪些國家製造的口罩可以用以替代。KN95就列在其中,是美國疾管署認證可以替代N95的產品。

對此華春瑩也在1日回應,當前疫情形勢下,口罩是各國急需物資,中國國內的需求量也很大。中方企業正在開足馬力、加班加點、夜以繼日地生產,「在滿足國內需求的同時,盡量為各國防控疫情提供保障。」

