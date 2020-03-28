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桃園觀音驚見製毒工廠！特製超巨器材曝光　幕後金主起底

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新北警破獲K他命製毒工廠，查扣上百公斤成品及半成品，市價逾2億元。（翻攝畫面）

▲新北警破獲K他命製毒工廠，查扣上百公斤成品及半成品，市價逾2億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市警局刑警大隊日前在桃園市觀音區，搗破一處製造三級毒品K他命工廠，逮捕到3名犯嫌，現場起出K他命成品160公斤、半成品211公斤，總市價超過2億元新台幣。

同時警方還在現場查獲大批製毒工具，其中10個「大型鐵鍋」和17個「巨型燒杯」，則是警方在歷來所破獲的製毒工廠中首見，連辦案多年的老刑警都驚訝的表示，「還真是第一次看到這麼大的製毒工具」。

現場起出高純度的K他命成品160公斤、半成品211公斤。（翻攝畫面）

新北刑大是在去年底接獲線報，得知有不肖製毒集團為躲避警方查緝，在桃園市觀音區偏遠鄉下承租鐵皮屋，在內製造第三級毒品K他命，即與刑事警察局第三大隊偵二隊共組專案小組，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮展開偵辦工作。

經過長達4個月跟監、蒐證，員警才掌握行蹤飄忽不定的犯嫌行蹤及製毒處所，並在本月24日展開查捕工作，將張姓、李姓及倪姓等3嫌拘提到案，並在製毒工廠現場起出K他命成品160公斤、半成品211公斤、先驅原料甲麻黃素3公斤及大批製毒工具等證物，警查獲的製成品和半成品市價高達2億元新台幣。

更讓人吃驚的是現場放著10個超過40公升的大鐵鍋，及17個容量超20公升以上的巨型燒杯，與以往警方破獲的製毒器具相比，足足大到10倍以上，據了解，犯嫌是用這些大型器具提高產量及成品的穩定度，以提高市場上賣價。

警方逮捕製毒的李姓、張姓及倪姓3名犯嫌（按前後順序）。（翻攝畫面）

新北市警察局表示，K他命為第三級毒品，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，罪責相當嚴重，且吸食K他命後，有害身心健康，長期施用會造成膀胱功能永久受損、頻尿情事，絕對不要輕忽其危害。

新北市破獲K他命製毒工廠，現場放著瓦斯桶、快速爐、大鐵鍋等製毒器具。（翻攝畫面）

根據經驗，警方以往所查獲的製毒工廠，都是使用一般的市面上常見的燒杯和酒精燈，進行各式化學藥的融解與調和，但這次當專案人員前往張姓、李姓及倪姓犯嫌所設K他命製毒工廠搜索時，也被現場放置的大型器具、快速爐和許多桶裝瓦斯嚇了一跳。

警方查扣製毒用的大鐵鍋10個，巨型燒杯17個。（翻攝畫面）

警方調查發現，整個製毒工廠的分工是由張嫌出資並提供技術指導，倪嫌出面承租廠房，再由李嫌負責現場製造，並從去年底起購買製毒原料及器具後，在承租的鐵皮屋工廠製造第三級毒品K他命。

據了解，張嫌不僅是幕後出資的金主，他還自行研發出利用特製大鐵鍋隔水加熱的方式，來增加毒品製成的穩定性，並提升毒品產量的方法，然後再教導李嫌在現場製造，警方在現場還找到2支大型的玻璃漏斗，是用來過濾製程中所產生的雜質，製毒手法可說是相當罕見，對照以往的小型製毒工廠，張嫌簡直是在大規模量產K毒。

犯嫌製毒過程中用以過濾雜質的漏斗也是大型的。（翻攝畫面）

專案人員在追查整起案件過程中，由於製毒的李嫌極為狡猾，一直以朋友家做為暫時落腳處，所以行蹤飄忽不定，且每次到製毒工廠最多只停留2個小時便離開，再加上製毒廠地點偏僻，方圓數十公里沒有監視器，都增加了檢警偵辦的困難度。

全案警方在偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，但因製作毒品所使用的燒杯材質和一般的玻璃有許多不同之處，製造達20公升以上的燒杯更是罕見，因此，檢警目前也正就這些巨大的鐵鍋、燒杯及漏斗的製作來源，進行深入的追查當中。

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