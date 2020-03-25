快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！累積病例235例

▲0325中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增19例境外移入新冠肺炎，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日。個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

指揮中心表示，新增個案中，案222至225共4人與案152(3月17日入境，3月21日確診)就讀英國同一所學校，4人自3月15日至18日陸續發病，於3月22日入境時由機場攔檢通報，於今日確診，研判為一起校園群聚。

指揮中心進一步表示，案226為埃及旅遊團團員，居家隔離期間，於3月21日出現喉嚨乾情形，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共10人確診(9名團員、1名接觸者)。

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指揮中心指出，案233於去(2019)年12月至英國就學，3月13日至21日與高中同學(案210，3月24日確診)同遊英國並一同返國，案233入境時無症狀故返家居家檢疫，於3月23日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。其餘13例境外移入病例為獨立個案，詳情請參閱新聞稿附件。



指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲新冠肺炎新增19例。（圖／衛生福利部）