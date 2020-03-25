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女移工「發燒37.9度」被嫌不夠燙　5通電話錄音爆收容所黑幕

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本刊接獲5通移工求救電話錄音檔爆料，指宜蘭移工收容所的防疫措施不夠確實，甚至管理不夠人性化。

▲本刊接獲5通移工求救電話錄音檔爆料，指宜蘭移工收容所的防疫措施不夠確實，甚至管理不夠人性化。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

防疫邁入第二階段，台灣已出現長照機構、研究單位內零星感染。全台現約4.8萬無證移工，儘管指揮中心已定調，合法、非法不是重點，更不贊成防疫期間掃蕩，但本刊進一步接獲5通印尼籍無證移工的求救電話錄音檔爆料，人被抓進移工收容所安置的她，無助地向台灣籍男友揭露收容所防疫漏洞。

移民署目前在新北、宜蘭、南投與高雄共設4處移工收容所，安置共數百名移工。根據本刊取得的5通電話錄音檔，這名2月下旬入住宜蘭收容所的印尼移工告訴男友，她一進去時有發口罩、一個禮拜換一次，「但現在沒發了」。

她在電話中告訴男友，收容所內僅週二、四有醫生進駐，一個禮拜前她咳嗽不舒服，但排隊都排不到，等了4天才看到診，當時量體溫已發燒37.9度，男友反問，生病或發燒的人有沒有住進其他房間隔離、避免傳染給其他人？她回說，如果很燙、感冒的話（會住其他房間），但「因為我沒那麼燙」、所以沒被隔離，她現在仍與30多名移工同居一室。

防疫當前，除了遭查緝而住進收容所的移工，全台共4.8萬名無證移工的處境值得政府關注。（翻攝畫面）

因逾期居留的無證移工要繳罰鍰，她進去後手機、錢都被扣留，只剩幾百元可以看醫生，有些生活用品她只能向裡面的其他移工借用。男友問她，月經來怎麼辦？她無奈回：「剩2個內褲，別人給我1個。」連私密衣物都只能用借的。至於內部管理上，午睡時段也不准她上廁所，讓她憋尿快2小時，「我12點半要尿尿，他說不行，2點半才可以尿，太誇張了」；寢室內若有人發生口角，就會禁止他們打電話、也禁看電視。

這名印尼移工還在電話中回憶當初「逃跑」的原因。她說，當初A雇主以照顧老人的名義聘她進來，但真正的雇主卻是B，要她幫忙打掃、照顧嬰兒；東西不見還懷疑是她拿的，趁她洗澡或出門倒垃圾闖進房，甚至有時候還凶她、動手推她，她不堪其擾最後才成了「逃跑外勞」。

電話中她向男友傾訴：「我那麼難過，來台灣3年，什麼都沒有！房子還沒蓋、錢沒有帶，我來台灣要幹嘛？」男友則不滿對本刊說，盼政府正視收容所移工防疫處境，全球疫情大爆發的此刻應暫緩遣返。


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