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橘大師閉眼坐床「盤腿冥想」背超挺！　網看47秒無聲影片笑噴

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記者陳靜／綜合報導

莫非您上輩子也是位開示大師？飼主Dora Ya家中有隻非常無厘頭的橘貓，這天馬麻看電視到一半，發現毛孩突然沒了聲音，於是轉頭一看，驚見牠竟然呈現盤腿姿勢坐在床上閉著眼睛，就像是在冥想一樣，連媽媽拿出手機偷拍也完全不知情，長達47秒的睡覺影片讓網友看了全都笑噴！

影片中可以看到，這隻可愛的橘貓頂著一臉呆萌，但身體卻是大叔般的盤腿坐姿，手手不自覺地放在腿上，像極了人類靜坐冥想的動作，而且背還撐得超挺，當奴才拿出手機偷拍時還沒發現，只顧著思考牠的貓生，讓媽媽看了都忍不住笑說，「這是在冥想？睡覺就睡覺，為什麼要坐這麼挺，還盤腿...」。►ETtoday寵物雲有IG了，來追蹤我吧！

▲▼橘貓坐床上盤腿冥想。（圖／有點毛毛的／網友Dora Ya提供）

▲橘貓坐床上盤腿冥想還坐超挺。（圖／有點毛毛的／網友Dora Ya提供）

飼主將影片PO至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「大師！！！請問有悟到什麼嗎？！」、「原來是冥想大師」、「噓！安靜～老納正在神游太虛，領悟宇宙的真理...」、「感恩saefood讚嘆seafood」、「本喵皇在閉目養神......你這平凡人懂什麼」、「是虎爺快拜」、「佛系貓咪，一切隨緣」、「牠的前世是位輩份高的大........叔，太可愛了」。

本文依據《有點毛毛的》版規撰文處理，投稿圖文和影音一經獲選，其著作財產權歸東森新媒體控股股份有限公司 所有，本公司有重製、公開傳輸、公開發表、公開散布之權利。 未能第一時間告知敬請見諒！版規全文請點我。

►偷偷跟毛拔麻說，毛孩最愛這些了

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