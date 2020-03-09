香港專家：70％人口有抗體疫情才紓緩「圍堵策略已不能消滅病毒」

▲香港地鐵內，乘客幾乎都戴上了口罩。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，香港大學微生物學系講座教授袁國勇9日表示，病毒已經在全球大流行，採用圍堵策略已不可能令病毒完全消失，要等大部分的人都產生抗體，疫情才會紓緩，估計70％的人有抗體，病毒就會難以傳開。

袁國勇在電台上指出，人類有「天然免疫」的能力，身體可以產生病毒抗體，根據大陸的經驗，暫時沒有病人第二次感染，港大的測試也發現，確診者出院後，血液內的抗體含量高，推估人類受感染後，至少能免疫5至10年。

▼香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（圖／香港大學）



袁國勇提到，新冠病毒在全球多國擴散，各個疫區都有傳染鏈，越來越無法完全截斷，採用圍堵策略也不可能讓病毒完全消失，「病毒已經在全球大流行，世衛（WHＯ）宣布與否，已經沒有太大分別，而且很多人已經對世衛失去信任。」

袁國勇指出，要等大部分的人都產生抗體，疫情才會紓緩，現在大約有0.1％的人口有抗體，數字每年會增加0.5％，「若有70％的人口有抗體，那病毒就很難傳開。」

袁國勇還說，製作疫苗最少要一兩年的時間，但香港沒有製造業，無法製藥、製造疫苗，若依靠進口，就算有疫苗問世，可能有錢也買不到。

袁國勇並建議香港政府，可考慮要求來自疫區的入境人士進入香港前，先在當地接受14天的檢疫，通過病毒檢測後才能來香港，或者要求他們一抵達香港就接受病毒檢測，在香港期間都要配戴口罩。