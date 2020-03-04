女友狂載停車App！他爽喊超方便...「結果是巨大陰謀」　網驚：互相傷害阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

現在停車越來越方便，不僅能以車牌辨識進出，還可以透過App直接繳費。一名男網友表示，女友幫他下載各式各樣的停車App，原本還覺得對方超貼心，殊不知背後有巨大陰謀，讓他哭笑不得。

「各位的女友也是這麼厲害的嗎？」一名男網友在爆廢公社提到，之前女友一口氣幫他載了各種停車App，說是為了方便，畢竟他經常進出台北市各大停車場，所以有了這些App，出場前就不用特地去繳費機了。

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怎料，在體貼的糖衣下，竟藏著滿滿陰謀。昨天女友發IG限動自爆，笑說「推薦各位小姊姊，App直接幫你拍照，男友老公想賴都賴不掉！」而他看完恍然大悟，直呼「拍照、位置、進出時間、如何繳費都一目了然。」

▲又多了一種抓姦神器了。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「po出來是想擴大傷害嗎」、「冰棒也不錯，趕快叫你女友下載」、「立馬下載」、「停車之後，換搭計程車就解決了啦」、「還好我沒女友」、「來啊~互相傷害R」、「全台灣女朋友會感謝你的」。

值得一提的是，妹子們除了「強大內建」第六感外，還有幾種常用的抓姦神器，縝密心思讓男生們嘆為觀止，像是FB的搜尋按讚紀錄、E-mail、簡訊、LINE隱藏名單和聊天室、封鎖誰、Google Map時間軸、iPhone重要位置，甚至共用筆記或雲端相簿，也能為她們所用。

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