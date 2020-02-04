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特斯拉AI團隊徵才！馬斯克：只有高中學歷也行...要找對人工智慧有深厚見解的人

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▲馬斯克說，每個人都可以上火星，沒有錢的人可以得到貸款。(圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克在推特公開徵才。(圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

特斯拉AI團隊公開徵才！馬斯克（Elon Musk）週日在推特上宣佈此消息，特別的是，馬斯克不僅不要求高學歷，甚至表示自己不在乎求職者是否只有高中畢業。

根據《CNBC》報導，馬斯克在推特上發文寫到「加入特斯拉AI團隊吧！」，並且表示稱和該團隊幾乎每天都會見面、發郵件、傳訊息，有任何事情直接彙報。

此外，馬斯克還提到，在特斯拉AI團隊工作，不需要具備特定的學位限制。馬斯克說：「絕對不是需要博士學位，我甚至不在乎你是否只有高中畢業。」相反地，馬斯克尋找的是對人工智慧有「深厚見解」的人，雖然教育背景不重要，但所有求職者仍須通過編碼測驗。

馬斯克在2014年接受德國汽車雜誌《Auto Bild》採訪時表示，用人不要求學歷，因為像是比爾蓋茲、賈伯斯，即使他們大學沒畢業，也後來依然有驚人表現。

特斯拉需要一個強大的人工智慧團隊來開發期自駕車技術，馬斯克表示，希望特斯拉的AI新兵能夠在美國加州或得德州奧斯汀的舊金山灣工作，或者可能在「任何的特斯拉超級工廠」。

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