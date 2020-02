特斯拉AI團隊徵才！馬斯克：只有高中學歷也行...要找對人工智慧有深厚見解的人

▲馬斯克在推特公開徵才。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳心怡/外電報導

特斯拉AI團隊公開徵才!馬斯克(Elon Musk)週日在推特上宣佈此消息,特別的是,馬斯克不僅不要求高學歷,甚至表示自己不在乎求職者是否只有高中畢業。

根據《CNBC》報導,馬斯克在推特上發文寫到「加入特斯拉AI團隊吧!」,並且表示稱和該團隊幾乎每天都會見面、發郵件、傳訊息,有任何事情直接彙報。

此外,馬斯克還提到,在特斯拉AI團隊工作,不需要具備特定的學位限制。馬斯克說:「絕對不是需要博士學位,我甚至不在乎你是否只有高中畢業。」相反地,馬斯克尋找的是對人工智慧有「深厚見解」的人,雖然教育背景不重要,但所有求職者仍須通過編碼測驗。

馬斯克在2014年接受德國汽車雜誌《Auto Bild》採訪時表示,用人不要求學歷,因為像是比爾蓋茲、賈伯斯,即使他們大學沒畢業,也後來依然有驚人表現。

特斯拉需要一個強大的人工智慧團隊來開發期自駕車技術,馬斯克表示,希望特斯拉的AI新兵能夠在美國加州或得德州奧斯汀的舊金山灣工作,或者可能在「任何的特斯拉超級工廠」。

“At Tesla, using AI to solve self-driving isn’t just icing on the cake, it the cake” - @lexfridman



Join AI at Tesla! It reports directly to me & we meet/email/text almost every day. My actions, not just words, show how critically I view (benign) AI.https://t.co/iF97zvYZRz