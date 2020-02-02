封城後仍在武漢採訪！「記者發燒」爸媽也染病　焦急PO文：求大家了

▲封城後仍在武漢採訪，記者數天後出現發燒情形，疑似感染肺炎。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，現在傳出疑似第一例記者在武漢採訪被感染案例。鳳凰衛視資深記者胡玲1日晚間在微博表示，特約記者敖慕麟1月23日武漢封城後，待在市區向外界報導武漢的即時情況，不料敖慕麟數天後出現發燒情形、疑似感染肺炎，連家中父親及母親也都被傳染，希望外界可以予以協助。

鳳凰衛視資深記者胡玲1日在微博上傳數張照片，其中一張截圖有敖慕麟1日寫下的求助訊息。敖慕麟表示，「今天我們一家到醫院複查，檢查結果我和我父親肺部感染範圍擴大……，我母親病情稍微好轉。醫生建議，我父親指標比較危急需住院，懇請領導聯絡有關醫療資源，安排我父親入院，萬分感謝」

胡玲表示，第一例武漢採訪記者疑似感染，除了敖慕麟記者本人外，敖慕麟的父母都被傳染，雖然還不能確定是感染武漢肺炎，但父親情況已經很嚴重急需住院，「醫院不收治，特向各界求助。」

▲胡玲1小時後更新最新消息，敖慕麟順利找到了可以收治的醫院。（圖／翻攝自微博）

消息立刻引發網友熱烈討論，有人說「他本人被感染了，感謝幫忙發聲，作為他的朋友很著急」、「應該是醫院沒床了，感染者太多，床位根本不夠用」、「大多病人在排隊了，希望記者一切平安、加油」、「全家都被感染，太可憐了，希望都可以平安。」

胡玲1小時後在下方更新最新消息，敖慕麟已經找到可以收治的醫院「感謝各位關心，謝謝大家，鞠躬！」