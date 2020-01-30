下潛7062公尺！陸6年研製「蛟龍號」　邁出載人深潛第一步

▲大陸自主研製的「蛟龍號」載人潛水器。（圖／中評社）

記者蔡儀潔／綜合報導

對比起太空、陸地，進入21世紀以來人類在深海的探索進展最慢，光是壓力太大、電磁不能傳輸這兩項特點，就足以將眾多人造裝備擋在門外。隨著美國、俄羅斯等國家掌握載人深潛技術，中國大陸所自行研發的「蛟龍」號載人潛水器於2009年，首次進行海試下潛38公尺，如今已完成7000公尺深潛。

談起中國的深海探索發展，不得不提起「蛟龍」號載人潛水器，綜合陸媒報導，大陸科技部於2002年，將7000公尺載人潛水器研制列為863計劃重大專項，此後6年間，在中國大洋協會組織下，中船重工集團七〇二所、中科院瀋陽自動化所，以及聲學所等境內百餘家科研機構和企業，聯合進行潛水器的設計製造，並將之命名為「蛟龍號」。

▲蛟龍號在南海「蛟龍海山」區下潛。（圖／翻拍自新華網）

「蛟龍」號於2009年8月18日首次進行海試，下潛38公尺，邁出了中國載人深潛第一步，隨後與2012年，先後取得1000公尺級、3000公尺級、5000公尺級和7000公尺級海試成功。

「蛟龍」號也於2012年6月，在馬里亞納海溝（Mariana Trench）最大下潛深度達到7062公尺，創下國際上同類作業型載人潛水器最大下潛深度紀錄，標誌著中國已具備在全球99.8％以上海域，開展深海資源研究和勘查的能力。

「蛟龍」號於2013年6月5日至9月24日，開展了首個試驗性應用航次並獲得成功，意味著其實現了從海試階段到應用階段的轉變。如今，「蛟龍」號足跡遍及南海、東太平洋、西南印度洋、馬里亞納海溝等七大海區，推動中國海洋科考與開發快速發展。