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過年送禮挑選3招小撇步大公開　4種經典「吉利水果」出錯率低

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記者黃翊婷／綜合報導

過年拜訪親朋好友，總免不了煩惱到底要送什麼伴手禮。這時候不妨考慮送上水果禮盒，不僅能讓收禮的人吃進健康，也很適合各種年齡層，出錯率較低，而且以下4種水果各自擁有吉利的諧音，當然也是送禮的首選。

第一種水果是「開運大吉」的柑橘，過年送柑橘除了正值產期，而且果肉富含維生素A、B、C、礦物質、有機酸、纖維質等營養，吃起來甜美多汁，又可以促進消化，有助於解決大魚大肉後的油膩感。

▲▼水果,水果攤,農產,飲食健康,食品安全。（圖／記者周宸亘攝）

▲過年送禮不知道要選什麼，不妨就選最不容易出錯的水果吧。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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第二種水果是「早生貴子」的棗子，棗子含有維生素C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等營養，還有菸鹼酸（維生素B3），能夠幫助減輕焦慮、減低血液中的膽固醇，營養價值很高。

第三種水果是「事事如意」的甜柿，甜柿富含醣、蛋白質、脂肪以及磷、鐵、鈣、胡蘿蔔素、煙酸和碘等、維生素A、B、C及澱粉等營養，只是在挑選時要注意萼片與蒂漥之間是否緊密，空隙太大的話會比較不容易保存。

第四種水果是「平平安安」的蘋果，相當於水果人氣王的蘋果富含水份、纖維、灰分、維生素A、維生素B1、維生素B2、鈣、磷、鐵等營養，也是很適合送禮的種類。

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲過年寫春聯，也是許多民眾會進行的活動之一。

而營養師余詔儒過去在《ETtoday新聞雲》投稿的文章中提到，其實送禮的小撇步很多，大致上可以歸納為3項，內容如下：

1.首先了解送禮對象，例如家庭主婦適合送油品禮盒、乾貨禮盒，經濟實惠又實在，家中有小朋友的話，可挑選健康零嘴禮盒，有長輩者者可送養生健康堅果、水果禮盒。

2.慎選品牌，品牌代表產品品質的維護，製造過程的嚴格把關才能維持品質，貼心的小包裝設計，也能夠維持產品新鮮度。

3.包裝是否體面，既然是禮品，包裝設計也相當重要，時尚又大方的禮盒包裝更能點綴出產品的價值感。

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