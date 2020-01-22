鴻海創辦人郭台銘登台唱國歌　董座劉揚偉提出「3個感謝、3個改變、3個不變」

▲鴻海創辦人郭台銘與董事長劉揚偉共同在愛心嘉年華開幕儀式登台唱國歌。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日在南港展覽館盛大登場，今年由創辦人郭台銘與董事長劉揚偉攜手登台唱國歌，隨後強調「順序」很重要，並大開「讀稿機」的玩笑，更在致詞時針對集團發展提出「3個感謝、3個改變、3個不變」。

劉揚偉首先提到「順序」很重要，因為沒有創辦人就沒有鴻海集團，沒有鴻海集團就沒有堅強的後盾，沒有堅強的後盾就沒有全心在外打拚的員工，沒有全心在外打拼的員工就沒有可以做事的主管，但是如果沒有主管的幫忙，鴻海集團也不知道怎麼做到遠大的目標，所以「順序」非常重要。

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▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉更是大開「總統大選讀稿機」玩笑，提到自己今天要變成讀稿機，讀稿機有什麼不好？讀稿機也可以讀成一個總統不是嗎？並說接下來自己要開始讀稿，並在致詞時針對集團發展提出「3個感謝、3個改變、3個不變」。

劉揚偉表示，首先我有三個感謝，第一個感謝創辦人，因為過去45年來，創辦人的開創讓鴻海成為台灣之光，並在電子業做到世界第一；第二感謝員工，回顧2019年，鴻海經歷詭譎多變的挑戰，表現依然穩中前進，全年營收突破5.33兆再創新高；第三感謝員工眷屬，因為眷屬的支持，員工才能無後顧之憂。

▲鴻海愛心嘉年華唱國歌。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉指出，鴻海在2015推行準媽媽計畫，去年有近500位寶寶受惠，因此宣布鴻海將從照顧0~3歲擴大到0~6歲的學年前寶寶，每年可領1.5萬的津貼，這都要感謝創辦人在去年提出零到六歲國家養的政策，而自己深感到政策對國家未來的重要性，所以雖然國家還沒有，但是公司要率先響應。

劉揚偉接著重申鴻海的三個不變，第一是愛心不變，因為鴻海是有社會責任的企業，所以愛心嘉年華秉持初衷，取之於社會、用之於社會；第二是信心不變，也就是對員工的信心不變，像是今年營收創高就是站在創辦人的肩膀，相信新的一年有信心再創鴻海新高峰；第三則是決心不變，因為員工是鴻海的根本，所以照顧員工跟家屬的決心永遠不變。

▲鴻海創辦人郭台銘與董事長劉揚偉共同在愛心嘉年華開幕儀式登台唱國歌。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉分享，面臨詭譎多變的環境，鴻海有三個改變，因為2020年面對競爭對手的崛起、錯綜復雜的中美政經情勢，以及當前正在發生的第四次工業革命，鴻海要主動改變和出擊，未來不管事中國大陸出口到美國，還是美國輸出到中國大陸都同等重要，所以面對大環境不景氣，集團的策略就是擴大投資人才和新科技。

劉揚偉強調，第一個改變在投資人才，透過午間講堂進行一系列的產業、技術跟財務的分析，表達能力等教育訓練，搭配更有競爭力的分紅激勵制度，希望招募更多好的人才；第二個改變在投資科技方面，加強3+3新產業技術，分別是電動車、數位健康、機器人、5G、AI、半導體，其中每個產業都會注入更多的成長動能，讓鴻海締造更多世界第一。

劉揚偉補充，第三個改變是組織有效的分工，未來將打造世界級的戰情中心，加設內部的高速公路，做到數位轉型，從勞力密集轉型成腦力密集，創造更多的價值，而今年目標則是提升毛利率和每股盈餘，為股東帶來更多的利潤，為員工帶來更多的福利。

▲鴻海愛心嘉年華唱國歌。（圖／記者湯興漢攝）