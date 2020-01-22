郭台銘呼籲暫時不要前往武漢　鴻海研擬「視訊會議」取代「年後返工」

▲左起為夏普中國總經理林瑞祥、鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉、總財務長黃秋蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（22）日在南港展覽館舉辦愛心嘉年華，創辦人郭台銘致詞憂心武漢肺炎蔓延，呼籲台灣人暫時不要前往武漢，並提到鴻海在武漢有工廠，因此內部已經在開會研擬「視訊會議」取代武漢同仁「年後返工」。

郭台銘表示，武漢肺炎有幾個特色， 第一是傳染性非常快，第二是現在正處於爬坡期，意味著接下來將會等比倍數增加，而且台灣目前已經有一例確診，再加上鴻海在武漢有工廠，所以內部已經在第一時間開會商量，希望武漢回來的同仁和眷屬都不要來參加尾牙。

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郭台銘向員工呼籲，所有到過武漢的員工，請儘速向公司登記回家休息，因為武漢肺炎傳染快速，不會亞於當年的SARS，建議大家過年最好不要到大陸去遊玩，而且口罩、藥品、檢驗器材不足，生產更趕不上傳染的速度，並希望大家今年要過一個好年，所以一定要注意自己的健康防疫。

郭台銘強調，鴻海內部已經開會，針對疫情的發展，討論武漢同仁年後復工，由事業主管決定，看是要透過視訊遙控讓工作繼續進行，還是透過視訊會議系統管控，有助於讓疫情受到控制，並鼓勵員工藉此留點時間在台灣，多生一點鴻海寶寶。