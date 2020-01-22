郭台銘喊要活到120歲！下一步專注「慈善、醫療、科技」　籌組大型創投公司投資高科技

▲鴻海愛心嘉年華一級主管上台舉金元寶賀歲。（圖／記者湯興漢攝）



記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日在南港展覽館盛大登場，創辦人郭台銘致詞表示，自己已經離開鴻海半年，未來將專注在「慈善、醫療、科技」，並預計籌組大型創投，投資全世界的高科技事業，把重心放在美國扮演集團領頭虎。

郭台銘表示，時間過得很快，自己已經離開鴻海半年，將來主要的工作會協助董事長劉揚偉，擔任全世界產業巨頭的聯繫工作，還有會花時間在慈善，像鴻海獎學金就非常直得加倍來做，因為從他們身上看到進取的精神，希望接下來擴大獎學金，幫助更多的年輕人。

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郭台銘指出，將來個人工作將擺在慈善、健康醫療工作，自己現在已經在做身體大數據，目標活到120歲，最近都會戴著兩支手錶，就是在監測晚上睡眠狀況、飲食習慣、運動時間，尤其是運動更是健康的象徵，所以自己每天都會去爬象山，還向張菲提出邀約，相約一起運動爬山。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘強調，未來會把時間放在慈善、健康、高科技事業，並籌組一家大型創業投資公司，跑到全世界投資未來的高科技，還透露大年初二介要去美國看投資，之後也會到日本、以色列、德國去看看各地的高科技公司，希望走在前面成為董事長劉揚偉的堅強後盾。

郭台銘致詞時特別向大家介紹鴻海副董事長李傑，提到他負責工業互聯網和威斯康辛州的設廠，像是今日頭戴的國旗帽就是之前進白宮送川普的那頂帽子同款，而自己要戴著中美國旗帽，希望今年的目標是美國，尤其是威斯康辛州。

郭台銘談到，中美貿易剛剛簽署第一階段協議，接下來將開始第二階段的談判，這就是科技專利，以及未來新科技發展的戰爭，所以台灣必須要跟美國科技同步，做到科技全球接軌，強調將來只有科技才能改變世界，藉此付給員工更好的薪水。

▲鴻海愛心嘉年華。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘舉例，鴻海工業大數據辦公室主任高虹安，現在擔任立法委員，希望他進到立法院，可以推動自己提出的富國利民政策，像是0~6歲國家養、AI、科技的立法，用專業為台灣經濟建立一個比較有前瞻性的立法，這將會對台灣未來的經濟有很大的幫助。

郭台銘分享，今年將會花很多時間在美國，尤其威州投資案今年開始生產，目前團隊都在美國為下一代的5G互聯網和AI上雲端努力，而且今年主要工作都會在美國，為將來的科技、製造、供應鏈扎根做出貢獻，因為經濟是一切的根本。

郭台銘認為，2020是充滿挑戰的一年，像是武漢肺炎疫情、中美貿易戰第二階段、氣候變遷，甚至台灣今年夏天將面臨缺電問題，這些都是政治家要能夠解決的問題，希望大家從經濟的眼光解讀政治，而自己保留創辦人的位置，希望自己永遠扮演領頭老虎的角色，為未來3~5年的方向做領頭虎。