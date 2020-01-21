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響應郭台銘！鴻海加碼0～3歲育兒金到6歲　最高可領到126萬

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▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（21）日宣布，為了擴大照顧「鴻海寶寶」，加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），等於只要符合條件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到1.5萬元，由集團協助照顧每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止，正好響應創辦人郭台銘提出的0~6歲國家養的政策。

鴻海指出，2015年起創全台灣企業先例，推行全方位的「獎勵生育辦法」，至今已屆滿五年，光是2019年，鴻海照顧的0到3歲鴻海寶寶就有將近500位，總共發出近2000萬元獎勵金，已成為「鴻海人健康照護網」計畫最重要的一環。

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鴻海宣布，加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲，只要符合條件的員工，每個月都可以領到1.5萬元，第一階段先從鴻海精密工業股份有限公司法人所屬同仁試行，預估受惠員工人數達700人，每位鴻海寶寶健康成長到七歲，預計最高可領到126萬，初估每年整體費用支出大約1.3億元。

鴻海表示，集團一向致力於照顧員工，而「鴻海人健康照護網」計畫，除了照護鴻海人的下一代，也關懷員工的上一代，同仁只要申請，就會有醫療專業人員到府為同仁家中的高齡眷屬提供基本健康評估，同時也會調查家中環境，看看例如浴室、臥室、樓梯、門檻、與廚房等處是否容易致人滑倒或跌倒，進行居家環境風險評估服務。

鴻海說明，了解需求後，醫療團隊將提供輔具及居家環境風險評估報告，並與同仁們及家人討論改善計劃，依長輩需求協助提供拐杖、輪椅、電動床等輔具，並針對居家環境如浴室、廚房、臥室等常用空間進行改善，以降低長輩跌倒風險，而且從2018年推出方案至今，已經為近400位員工打造安居適老的樂活環境。

鴻海在2019年榮獲《富比士》評選為全球最佳雇主第143名，也是全台灣企業中排名最高，鴻海強調，集團從善盡企業社會責任出發，將照護鴻海同仁個人健康範圍，一路擴大到每個家庭成員，並加碼延伸對孩子照顧的廣度與深度，為鴻海人打造一套完整的「鴻海人健康照護網」計畫。

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