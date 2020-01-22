鴻海尾牙500萬超級大紅包出爐！2幸運兒各自獨得　加碼不斷推升總獎金達6750萬元　　

▲鴻海愛心嘉年華。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日在南港展覽館盛大登場，今年由董事長劉揚偉主持，並在員工眷屬獎抽出200個10萬紅包後，大方加碼200個10萬紅包，而創辦人郭台銘更是一路往上加碼，共送出10個100萬紅包、3個250萬紅包，以及最大獎500萬紅包2個，總獎金達6750萬元。

鴻海愛心嘉年華在下午迎來員工期待已久的抽獎環節，今年員工眷屬獎先由董事長劉揚偉抽出60個10萬紅包，接著總財務長黃秋蓮抽60個10萬紅包，然後副董李傑再抽60個10萬紅包，最後由鴻海財務長黃德才抽滿現金獎。

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▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

隨後在現場員工喊出加碼之後，主持人張菲詢問董事長，劉揚偉直接宣布大方加碼200個10萬紅包，等於從原本的200個10萬紅包，一路加碼到400個10萬紅包，獎金已經高達4000萬元，黃秋蓮更打趣地說「發不出就扣劉董薪水」。

鴻海今年總計有約3.5萬名員工共襄盛舉，並在精彩的彭佳慧、李炳輝、Gail、李艾薇、信、持修、安那等藝人輪番登台表演之後，今年神秘嘉賓是由郭台銘的女兒-妞妞帶來舞蹈表演，並滿意地給自己100分，郭台銘更分享其實女兒為了表演已經練習三個月的時間。

最後張菲再鼓動郭台銘加碼，並向夫人曾馨瑩詢問，夫人大方喊「可以」，便再抽出10個100萬紅包，現場氣氛嗨到最高，郭台銘又在一路往上加碼，又再抽出3個250萬紅包，以及最大獎500萬紅包2個，總獎金達6750萬元。

▲鴻海創辦人郭台銘女兒妞妞擔任神祕表演嘉賓。（圖／記者姚惠茹攝）