劉揚偉喊鴻海今年目標成長3~5%　車電攜手FCA最快2022年量產

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（22）日愛心嘉年華會後記者會表示，六兆仍會是鴻海的目標，只是會隨著產業和經濟發展，對於達到的時程會有影響，今年整個全球的經濟會有3~5％的成長，因此目標鴻海營收也是3~5%的成長，並希望新的產業能夠達到毛利率10%以上。

鴻海日前宣布與飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）簽署合作協議，劉揚偉表示，合作呼應之前在法說會提到的三大未來產業，其中一個就是電動車，計畫裡面最主要會合作在設計、零組件、供應鏈的管理，目前以現在整個汽車市場，不會做整車的組裝。

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▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

劉揚偉指出，鴻海在車電將會專注在平台上面的設計，還有相關的供應鏈管理，因為ICT（資通訊）是鴻海的強項，而不是在傳統汽車業的強項，尤其ICT在過去幾十年已經練就又好又快又便宜的能力，這個能力如果能帶到比較傳統的產業，相信一定會對產業帶來非常大的衝擊。

最後劉揚偉強調，鴻海與飛雅特克萊斯勒汽車預計今年會簽署合作協議，但是產品要等到簽約兩年後才會出來，目標都是中高階的產品，只是數量方面需要在正式合約簽署之後才能確認，確定的是，目標一定要有適當的經濟規模。