鴻海愛心嘉年華今盛大登場　總獎金上看3500萬元

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日在南港展覽館盛大登場，今年是董事長劉揚偉接任大位後首次主持，總計有約3.5萬名員工共襄盛舉，並邀請到張惠妹、 信、彭佳慧等53名藝人輪番演唱，員工眷屬獎的總獎金更是上看3500萬元，其中外界最關注的則是創辦人郭台銘今年的對聯題字。

鴻海今年由董事長劉揚偉主持愛心嘉年華，而創辦人郭台銘雖然在去年交棒卸任，但仍然不會缺席盛會，並將維持愛心嘉年華多年傳統，親筆揮毫撰寫舞台對聯，由於對聯內容都是郭台銘針對新一年的目標展望，因此受到市場高度關注。

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鴻海並在尾牙前夕宣布加碼員工生育獎勵，從原本0～3歲擴大到6歲，每個月都可以領到1.5萬元，第一階段先從鴻海精密工業股份有限公司法人所屬同仁試行，預估受惠員工人數達700人，每位鴻海寶寶健康成長到七歲，預計最高可領到126萬，初估每年整體費用支出大約1.3億元。

鴻海多年以愛心嘉年華會的形式舉辦尾牙，提供給整年在海外打拼的員工和眷屬一起同歡，今年總計有約3.5萬名員工共襄盛舉，而且活動當天也會有員工眷屬獎的抽獎活動，以去年為例，10萬元的眷屬獎一路加碼，最後發出350個獎項，總共發出3500萬元。

鴻海今年愛心嘉年華依然邀請到張菲擔任主持，藝人表演名單陣容也十分堅強，包括十鼓擊樂團、Maniac Family、HRC CONCRETE KiDS、彭佳慧、李炳輝、聲林之王（Gail、李艾薇、劉學甫、陳忻玥、吳霏、艾文、林怡廷、屁孩）、信（蘇見信）、Boxing（葛西瓦、洛克斯、阿六、曉龍、曉明、好樂迪）、持修、安那、張惠妹共53名藝人輪番演唱。

此外，由於武漢肺炎疫情升溫，鴻海強調，自武漢返台員工，公司端皆有逐一瞭解情況，目前沒有發生異常，而嘉年華現場的醫護站也將備妥3萬個成人口罩、3千個兒童口罩及乾洗手液，提供給員工與眷屬使用，並備有額溫槍、耳溫槍協助測量體溫，更會加強做好防疫宣導工作。