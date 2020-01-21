陸全力防肺炎「離開武漢」　多間航空提供「發燒旅客」全額退票

▲天津航空宣布，發燒旅客可全額退票。（圖／天津航空）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）陸續在深圳、北京、上海等地傳出確診病例，面對春運返鄉潮，大陸醫學專家鐘南山20日強調，減少武漢病例的「輸出」將是防疫重點。專家的話一說完，天津航空、昆明航空等多間航空公司21日便宣布，從武漢出發，並有發燒情形的旅客，可以辦理全額退票或改簽。

▼武漢各家醫院嚴陣以待，醫護人員全副武裝。（圖／路透社）



天津航空指出，由於近期武漢肺炎病毒出現，衛生部門自1 月15 日起已在武漢天河機場T3 航站樓入口設立體溫監測點，對進入航站樓的所有旅客進行體溫檢測，如發現旅客存在發燒、發熱現象，有關部門將對旅客採取臨時隔離措施。

天津航空提到，為方便發熱旅客改期或退票，表達人文關懷，旅客可持加蓋武漢天河機場衛生所印章的誤機證明文件，辦理改期或退票，適用條件為：2020年1月15日至2月29日航班；由天津航空實際承運的國內航班；所有持加蓋武漢天河機場衛生所印章證明文件的發熱（發燒）旅客。

除了天津航空，昆明航空也指出，針對近期武漢市發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，武漢天河機場將對所有出港旅客測體溫，如有發燒、發熱現象，旅客會被臨時隔離，可能導致旅客不能按原計劃乘坐昆航航班，「為配合疫情控制工作，根據相關規定，昆明航空對持有加蓋武漢天河機場衛生所印章證明文件的旅客可免費辦理退票及改期業務。」

此外，大陸春節返鄉潮來到，對防疫造成大挑戰，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，武漢「減少輸出病例」是此次防疫很重要的一環，除非有非常重要的事情，不然不要去武漢，武漢也會有嚴格的口岸檢查，火車站、機場篩檢，「首先就是體溫，假如說真的有發燒，還要回家的話，監測到了以後應該強制性地，不允許他們出去，這是要提高級別，不是勸他不要出去。」

▼事發的海鮮市場仍處於休市，並可見到防疫人員。（圖／路透社）

