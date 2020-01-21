武漢肺炎疫情延燒　廣東當局籲民眾春節「食品安全放第一」

▲廣州。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，隨著春節接近，廣東當局21日發表的春節消費提示中提到，「食品安全放第一，野生生冷莫貪食」，也提醒消費者，冬春季節易發呼吸道傳染疾病，消費者盡量不選擇遊客太多、過於熱門的旅遊線路，也盡量不到空間狹小、人流密集的景點遊玩。

廣東省市場監督管理局21日指出，隨著2020年春節臨近，各類市場進入消費高峰期，為維護廣大消費者合法權益，引導消費者文明安全消費，歡樂祥和過年，廣東省市場監督管理局、省消委會根據「老廣」消費習慣，結合廣東地方消費特點，特別發出春節消費提示。

文中提到，消費者在選購食品時，要注意以下問題：一是不食用野生動物，避免接觸不明來源的病菌；二是優先選購生鮮上市禽畜肉，不購買活禽自行喂養和宰殺；三是準備食物前、後和用餐前要勤洗手；四是不食用野生蘑菇，避免毒素中毒；五是要注意食品貯藏衛生，生熟食品要分開；六是外出就餐和選購食品選擇證照齊全的食品經營單位。

為了迎戰武漢肺炎，鄰近廣東的香港也將對武漢來港航班實施旅客健康申報表制度，並加強公立醫院應變措施，將擴大監測範圍至所有曾到訪湖北或大陸醫院的人士，並由隔日起要求所有由武漢乘坐飛機來港的旅客填寫和提交健康申報表。

►迎戰武漢肺炎 香港擴大監測所有曾到訪湖北或大陸醫院人士

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