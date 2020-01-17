「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名最終章　校方發聲明回應了

記者趙蔡州／綜合報導

國立台北大學三峽校區即將啟用，校方日前開放學生發揮創意，舉辦「命名投稿」的票選活動，結果網路流行語「是在哈樓」奪下第一，消息立刻引發各界熱議。不過台北大學校方16日發布公告，新宿舍將命名為第2高票的「辰曦樓」，「是在哈樓」則作為宿舍地下一樓活動空間的名稱。

「是在哈樓」取自於時下年輕族群熱門的網路語言「是在哈囉」，台北大學三峽校區舉辦「命名投稿」票選活動後，短短1天「是在哈樓」就一路領先，最終票選結果「是在哈樓」也以高票拿下第一，其他依序為「辰曦樓」、「瘋狗棟」、「書精館」、「溫欣樓」、「彩霞樓」。

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▲國立台北大學台北校區。（示意圖／翻攝國立台北大學網站）

對此台北大學16日在官網發布公告，在考量同學們命名意涵與票選結果，經過校內行政決策程序，最終確認新宿舍大樓命名為「辰曦樓」，至於「是在哈樓」則作為其中地下一樓活動空間的名稱。辰曦樓的命名者藍翊楨表示，當初因為校內現有的宿舍分別為曉日、皓月、繁星，所以才以「日月星辰」做為發想。

「是在哈樓」命名者鄭淯誠則透露，自己之所以參與命名活動，最初動機只是覺得無聊、想參加抽獎，因此連命名意涵也沒有多加解釋，但沒想到因為他很早就投了，使名字列在選項開端引起關注，後續討論效應也讓他嚇了一跳，儘管名字沒能成為大樓正式名稱，對於意外引發大家參與公共事務，認為這樣也很開心。