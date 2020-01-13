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上班族投保策略曝光！3大族群保單建議：小資族首推「保費實惠」定期型商品

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，女員工，女同事，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲保險是補助性、轉嫁風險的工具，在財務規劃上，應選「保費少，保障高」的保險產品。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

農曆春節即將來臨，壽險業者提醒，保險保障應隨人生階段不同，適時檢視保障內容與額度是否符合所需，因此建議上班族不妨善用年終獎金，提撥部份獎金規劃保障或保險理財，或針對自己的年齡層與收入，適時進行完整的風險檢視，讓自己及家人安心。

南山人壽表示，上班族可妥善運用年終獎金，規劃保障，讓自己無後顧之憂。檢視保障可分為「3大族群」：第一類是年齡25歲至35歲的「小資上班族」，由於剛進入社會就業，保障可能因預算而有所不足，可趁年終獎金發放，適時補足保障缺口，因此推薦保費實惠的定期型商品，如意外險、實支實付醫療險、特定重大傷病保險等，以小錢換大保障；也可考慮結合住院、手術及重大疾病等「三合一」多功能，保障也相對周全。

由於人口結構轉變，生育率節節下降，第二類「頂客上班族」的人數也日漸增加。南山人壽指出，這類的民眾雖然無子女教育費需求，但有奉養與照顧長輩需求，也需要為自己的將來預作準備，因此像重大疾病險、長期照顧保障就是協助防範人生重大風險的最佳防護線，而固定利率還本型的台幣壽險保障則是退休準備相較穩當的規劃。

最後，第三類是上有父母要奉養、下有子女要照顧的「三明治上班族」。南山人壽表示，這類族群通常是家庭主要經濟來源，保障規劃則建議先完善自身風險防護為主，因此，除了重大疾病險與長期照顧險等必備保障，保障型的台幣／美元利變壽險則是協助準備退休生活與資產傳承的好幫手。

值得留意的是，台灣已進入高齡社會，南山人壽認為，長壽與健康風險更應及早準備。根據內政部及衛生福利部統計，國人平均壽命已達80.7歲，健康平均餘命為女性73.9歲、男性69歲，其中需要依賴他人照顧的不健康餘命達6.8年至11.7年，因此更應趁年輕作好健康管理。

而在保障規劃上，南山人壽表示，上班族「3大族群」均可考量近年推出的外溢保單，只要健康指標分數或健檢數據達標，依保單機制，還另享有保費折減或保障增額。

▲上班族「3大族群」保障規劃。（圖／記者楊絡懸製表）

▲上班族「3大族群」保障規劃。（圖／記者楊絡懸製表）

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