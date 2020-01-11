林金結分析敗選3主因：不分區名單造成社會爭議、應傾聽年輕人心聲

▲林金結敗選。（圖／林金結辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

新北市第10選區（土城、三峽）本次立委選舉由民進黨吳琪銘自行宣布當選，國民黨林金結隨後也發表敗選感言，分析了幾點失敗原因。

林金結表示，「第一，國民黨在初選過程中，沒有彌平選完的傷口，以至於總統初選的分裂持續到現在。」第二個則是「不分區立委名單造成社會爭議」，他坦言名單公布後，國民黨每一區候選人的支持度的確有下滑的現象，當時就感覺到不太對勁。

林金結說，國民黨「沒有辦法世代交替」也是主因之一，這次選舉年輕人的投票意願偏高，但是他們都不太支持國民黨，加上《反滲透法》、反送中等議題發酵，影響甚鉅。

林金結認為，「我們必須要重視年輕人在想什麼，必須和民眾站在一起」，也呼籲黨中央記取教訓、深刻檢討，如何在下一次選舉讓選民重新接受國民黨，是刻不容緩的事。

林金結說，他和團隊已經盡了全力，也很感謝每位支持者，選舉難免有贏有輸，不過從選舉過程中看到國民黨團結一致，就像蔡英文和賴清德初選時是競爭的角色，選戰開始後在短時間內就能團結一致，都是很可貴的。

林金結說，這次李縉穎出來參選也瓜分了他很多選票，所以經由本次選舉，也再次體認到國民黨一旦分裂，民進黨就會坐收漁翁之利，「新北市整體而言雖然表現不盡理想，不過未來絕對會更努力爭取選民認同。」