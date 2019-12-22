漁民救生衣材質曝「超卡」缺陷！海上冒性命作業...漁撈難度高

▲ 非充氣式救生衣。（圖／漁業署提供）



記者許展溢／台北報導

漁船在海上作業常得忍受潮起潮落，卻得穿上不合身的救生衣，導致增添漁民作業困擾外，漁業署表示，目前大部分救生衣材質，類似遊客賞鯨穿用，方方正正泡棉狀，對漁民而言太大一件，不僅很卡也悶熱，易落海，有時不穿反而還比較安全。

漁業署向《ETtoday新聞雲》指出，根據相關法規，漁船上必須配置雷達、無線電等裝備，其中救生衣部分，市面上常見類型，主要有充氣式與非充氣式，漁民穿的大部分是非充氣式，雖符合「船舶設備規則」規定，但就像遊客賞鯨穿的救生衣，以泡棉類材質填充，龐大厚重且穿著後難以從事漁撈作業。

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▲充氣式救生衣。（圖／漁業署提供）

漁業署表示，該材質救生衣穿了會讓漁民覺得雙手很卡，在作業時穿上，反而會很不方便外，加上泡棉沒透風性易悶熱，甚至有一種情形是，在漁撈時通常都求快速，有的漁民寧可選擇不穿，就是怕穿了造成動作慢，時不時就卡住，增添危險性，一不小心就落海。

漁業署指出，充氣式救生衣雖體積較小，但價格較非充氣式救生衣貴，落水充氣後或逾一定年限未使用，須再更換氣瓶，成本較高，且漁撈作業中穿著，可能因魚鉤穿刺或磨損破裂而失效，但因目前救生衣材質、樣式，無法兼顧海上作業便利性、穿著舒適性及安全性。

▲有漁民因救生衣材質不合身，為了作業安全寧可不穿。（示意圖／ ETtoday資料照）。



漁業署接著提，其實穿不穿救生衣無法強制規定，但為安全還是希望大家要穿，只是有些船主、漁民反映，目前材質自己都覺得很難穿了，更別說去推廣，所以希望徵求各界專業機構、研發產製團體協助提供適合漁民海上作業使用的救生衣。漁業署進一步說明，至今雖有陸續搜集相關資訊，但仍未尋得適用的救生衣，盼各界專業廠商或機構，能提供適當救生衣材質及樣式建議，到時會邀請漁民和業者一起討論，進而改善現階段窘境，同時避免漁民在船上還要冒著危險捕撈。