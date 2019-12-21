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免費開放！過年小確幸　中庄調整池景觀平台開放

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▲新年小確幸，中庄調整池景觀平台開放。（圖／北水局提供）

▲中庄調整池「景觀平台」結合透明橋台與池水相輝映設計，成為網路熱門打卡景點。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區中庄調整池「景觀平台」位於池區進水口上方，因結合透明橋台與池水相輝映設計，連月來引起民眾前往駐足觀賞，並成為網路熱門打卡景點。北水局指出，為增加2020年新、農曆年之旅遊小確幸，將於2020年1月開放景觀平台供遊客入內拍照，歡迎有興趣民眾至中庄調整池參觀。▲新年小確幸，中庄調整池景觀平台開放。（圖／北水局提供）

▲中庄調整池「景觀平台」位於池區進水口上方。（圖／北水局提供）

北水局說明，中庄調整池以大漢溪廢河道土地進行活化利用，營造寬廣水域廣達41公頃，2017年12月竣工是國內第一座以水資源供應為標的的「平地水庫」，屬於石門水庫水力排砂期間重要備援水源設施。調整池池水入口的景觀平台，寬約4.2公尺(透明區域寬3公尺)、長約13.5公尺，採橋體鋼構及橋面強化玻璃施作，每平方公尺可承重約300公斤，除供水質取樣使用外，站在橋面上可觀看調整池廣闊水域景觀。▲新年小確幸，中庄調整池景觀平台開放。（圖／北水局提供）

▲中庄調整池「景觀平台」位於池區進水口上方。（圖／北水局提供）

為滿足民眾的旅遊需求，在考量安全及管理人力可負擔情形下，經北水局檢討增加管理人力後，將於2020年1月1日至31日試辦景觀平台定時開放，開放時段為例假日上午9時30分至11時30分、下午2時至4時30分，平常日則為上午10時至11時，歡迎民眾適時前往參觀。另提醒民眾切勿在平台上有跑、跳或敲打玻璃等行為，並遵從現場管理人員指示進出，以確保現場秩序及安全。

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