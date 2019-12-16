發電站拆除　215米高煙囪隨塵土消失泰晤士河畔

▲泰晤士河是英國第2長河，是全世界水面交通最繁忙的都市河流和倫敦地標之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國肯特縣的利特布魯克發電站（Littlebrook）在泰晤士河畔矗立了80年之久，是一座石油和燃煤發電站，因為發電時排放的汙染物不能符合環保法規限制，在2015年中止營運，最後一根煙囪在當地時間15日進行爆破拆除作業，許多將它視為意義非凡的人都到了現場，一起見證這最後的身影。

布魯克發電站位於泰晤士河南岸，由4個發電廠組成，建於1930年代初期，在1939年正式營運，發電量最高的時候曾為100萬個家庭供電，在2015年根據歐盟的大型燃燒廠指令規定，所屬的廠商Npower下令停止運作，不再進行發電作業。

最後一根被拆除的煙囪高達215公尺，是大笨鐘的2倍高，當爆破作業開始後，炸藥將煙囪從下方1/3處硬生生炸成2截，發出的巨響連河岸對面都可以聽得到，周圍地區的住家門和窗戶都在搖晃，接著煙囪慢慢沒入揚起的塵土當中，不久之後便消失在泰晤士河畔。

現年45歲的當地居民邱奇（Church）表示，這是一個相當重要的里程碑，「對我來說，每次看見它時就代表要回到家了。」

為了保護經過的民眾，爆破小組在爆炸前後的設置了禁行區，而後續的清潔作業預計將在明年完工。